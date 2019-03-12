Львівська облрада призначила Юрія Візняка гендиректором Палацу мистецтв

Юрій Візняк був тимчасовим виконуючим обов’язків гендиректора Палацу мистецтв із березня минулого року

Керівником львівського Палацу мистецтв призначили депутата облради, голову комісії з питань культури ЛОР Юрія Візняка. За це рішення проголосували на засіданні сесії Львівської облради у вівторок, 12 березня.

Впродовж року – із березня 2018-го – Юрій Візняк був тимчасовим виконуючим обов’язків гендиректора Палацу мистецтв. У листопаді 2019-го він переміг у відкритому конкурсі на посаду керівника Львівського палацу мистецтв. За його кандидатуру проголосували одноголосно усі члени конкурсної комісії. Відтак його призначення винесли на розгляд обласних депутатів 12 березня.

Кандидатуру Візняка на посаду гендиректора Палацу мистецтв 59 голосами підтримали депутати ЛОР. Згодом управління майном Львівської облради підпише із Візняком контракт терміном на п’ять років.

Після голосування Юрій Візняк повідомив, що припинить бути головою комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та ЗМІ Львіської обласної ради.

«Щоб не виникало жодних претензій через конфлікт інтересів, я ініціюватиму, щоб мене відсторонили як голову профільної комісії. Я навіть думаю стати членом іншої комісії. Але наголошу, що впродовж року за жодне питання, яке стосувалось Палацу мистецтв, я не голосував. Це можуть підтвердити протоколи рішень сесії», - повідомив Юрій Візняк.

У 2006-2012 рр. Юрій Візняк очолював Мостиську та Городоцьку РДА, а у 2012 році його призначили директором Державного комунального підприємства Львівської облради «Львівторф». У 2016 році він був тимчасово виконуючим обов'язки директора комунальної телекомпанії «Львів-ТБ».

До нього вісім років Палац мистецтв очолював Юрій Гнатковський.