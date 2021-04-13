Львівська облрада передбачила 10 млн грн на будівництво школи у селі Либохора на Турківщині, яку будують вже 13 років

Львівська облрада затвердила Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на найближчі три роки, у межах якої розподілила 217 млн грн на програму капітального будівництва у 2021 році. За ці 217 млн грн планують профінансувати роботи на понад 100 об'єктах, зокрема, у школах, лікарнях та спортивних спорудах. Рішення підтримали 63 депутати.

Фінансування програми збільшили на 87,5 млн грн від початкового проекту (до 217 млн грн), зокрема, за рахунок зменшення фінансування на ремонти місцевих доріг. Зі слів першого заступника голови ЛОДА Андрія Годика, 70 із 115 об'єктів є «пусковими» – їх планують завершити та здати в екплуатацію у 2021 році.

Для порівняння, програма капітального будівництва на Львівщині у минулому році передбачала 263 млн грн (фактично профінансували 220 млн грн). Кошти використали на 127 об’єктів.

Найбільші суми коштів у цьому році скеровано на такі об'єкти:

1. Капітальний ремонт приміщення для облаштування відділення трансплантації кісткового мозку у КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», що на вул. Дністерській, 27 у Львові – 23 млн грн;

2. Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ, що в Городку на вул. Коцюбинського,18 – 16,6 млн грн;

3. Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» у Червонограді на вул.Івасюка,2 – 11,7 млн грн;

4. Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в селі Либохора Турківського району – 10 млн грн;

5. Реконструкція будівлі Підберізцівського навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів з добудовою приміщень для дитсадка на 40 місць у селі Підберізці Пустомитівського району – 9 млн грн;

6. Нове будівництво монументального знаку (флагшток) з національною символікою та благоустрій частини території Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на вул. Героїв Майдану, 32 у Львові – 7 млн грн;

7. Реконструкція ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» – 6,1 млн грн;

8. Будівництво дитячої туристичної бази центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді на вул. Івана Франка, 156 у Львові – 6 млн грн;

9. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи» на вул.Івасюка, 31 у Винниках – 5 млн грн;

10. Будівництво спортивного залу опорного закладу ЗОШ І-Ш ст. у селищі Новий Яричів Кам’янка-Бузького району – 4,9 млн грн;

11. Реконструкція стадіону імені Лева Броварського у місті Самбір на вул.Коперніка,13 – 4,3 млн грн;

12. Реконструкція системи опалення та утеплення фасаду Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. на вул. Львівській, 15 у місті Миколаїв Львівської області – 4,2 млн грн;

13. Капітальний ремонт спального корпусу комунального закладу ЛОР «Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут», що на вул. Пасічній, 68 у Львові – 3,3 млн грн;

14. Реконструкція будівлі басейну ДЮСШ «Тризуб плюс» на вул. Галицькій,1 у селі Давидів поблизу Львова – 3 млн грн.

15. Реконструкція адмінбудинку в селі Воля-Баранецька Самбірського району під філію «Заклад дошкільної освіти села Воля Баранецька» закладу дошкільної освіти імені Івана Попіля села Воютичі – 3 млн грн;

16. Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Стрий – 2,9 млн грн;

17. Реконструкція з розширенням існуючої школи №41 у селищі Брюховичі на вул. Макаренка, 19 – 2,8 млн грн;

18. Реконструкція існуючої будівлі школи під дитячу дошкільну установу в селі Печихвости Кам'янка-Бузького району – 2,6 млн грн;

19. Каналізування міста Судова Вишня – 2,5 млн грн;

20. Капітальний ремонт корпусу № 20 НУ «Львівська політехніка» на вул. Князя Романа, 3а у Львові для облаштування науково-дослідних лабораторій та інформаційно-комунікаційних майданчиків інноваційного (наукового) парку – 2,3 мл грн.

Повний перелік об'єктів можна переглянути тут.