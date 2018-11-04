Львівська облрада стала черговою жертвою «Афери століття»

Будинок, на вул. Січових Стрільців, 3, комунальне приміщення у якому відчужили шахраї

За шахрайською схемою, більш відомою як «Афера століття», шахраї заволоділи десятками комунальних приміщень у Львові, серед яких не лише нерухомість Львівської міської ради, а й приміщення Львівської обласної ради у центрі міста. Приміщення на вул. Січових Стрільців, 3 відчужили ще у 2016 році, але позов про його витребування облрада подала лише через два роки, коли шахраї його вдруге перереєстрували.

Йдеться про приміщення площею 157,9 м2 на вул. Січових Стрільців, 3, яке належить Львівській обласній раді. У 2016 році виявилось, що це приміщення разом з великою кількістю іншої комунальної нерухомості відчужили за шахрайською схемою на користь львівських підприємиць Ірини Сандул та Людмили Малькової.

Першим про цю масштабну аферу повідомив ZAXID.NET у листопаді 2016 року. А пізніше у розслідуванні «Схема з усім відомими» ZAXID.NET описав схему, за якою відчужили майно громади.

Попри те, що міськрада відразу ж звернулася до поліції і суду за захистом свого майна, діяльність управління комунального майна ЛМР стала об'єктом жорсткої критики. Зокрема, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк заявляв, що «Афера століття» стала можлива саме через бездіяльність міських чиновників, натомість в обласній раді, що також володіє значною кількістю нерухомості у Львові, така ситуація просто неможлива.

Слова Гірняка також підтверджував тодішній керівник управління майном Львівської облради Микола Бандра, який у програмі «Право на вибір» на телеканалі «Перший західний» у травні 2017 року заявив, що «якби в обласній раді з'явився подібний прецедент, то неодмінно була б створена робоча група і проведено службове розслідування цієї ситуації».

За фактом відчуження десятків комунальних приміщень ще 25 серпня 2016 року поліцією та прокуратурою Львівської області було порушено кримінальне провадження. Впродовж осені 2016 року до цієї справи долучали усі приміщення, про викрадення яких зверталось управління комунальної власності. І вже у березні 2017 року в одній з ухвал цього провадження, опублікованій у держреєстрі судових рішень, cеред списку втраченої нерухомості з'явилось приміщення на вул. Січових Стрільців, 3. Як і в усіх інших випадках «Афери століття» шахраї заволоділи майном через підставну особу – у цьому випадку це Сергій Крикунов, а зареєструвала право власності нотаріуска Уляна Пшенична.

Цікаво, що арешт на викрадене ще у 2016 році приміщення наклали лише через два роки – 28 серпня 2018 року. Проте шахраї встигли вдруге перереєструвати приміщення ще до набрання чинності ухвалою про арешт – 7 вересня 2018 року державний реєстратор Солонківської сільради зареєстрував право власності на це приміщення за ТзОВ «Коміна».

За інформацією YouControl, ТзОВ «Коміна» майже два роки тому зареєстрували у Києві. Його співвласницями є три львів’янки: дві фігурантки інших крадіжок у цій справі Ірина Сандул та Людмила Малькова, а також Оксана Філянська.

Після другої перереєстрації цього приміщення прокуратура порушила ще одне провадження щодо Ірини Сандул, Людмили Малькової та Оксани Філянської.

Чинний керівник управління майном Львівської обласної ради Віктор Кусий підтвердив ZAXID.NET, що облрада знала про крадіжку, але звернулась до суду лише нещодавно, коли шахраї вдруге перереєстрували приміщення.

«Саме по цьому другому випадку, який мав місце 7 вересня 2018 року, ми заявили господарський позов. Раніше, коли приміщення перереєстрували перший раз, ми його не заявляли, оскільки сподівались, що все вирішиться за допомогою кримінального провадження. Щодо усього іншого майна облради, ми періодично і доволі часто проводимо моніторинг. Подібних фактів, окрім цього випадку, наразі не виявлено», – сказав ZAXID.NET в. о. начальника управління майном Львівської облради Віктор Кусий.

Варто нагадати, що саме вчасне звернення до суду дозволило юристам Львівської міськради уже повернути частину вкраденого майна.

У прокуратурі Львівської області ZAXID.NET не пояснили, чому звернулись до суду із клопотанням про арешт приміщення лише у серпні цього року, а не одразу після того, як про його відчуження стало відомо і цю адресу долучили до кримінального провадження. Натомість у прокуратурі лише ще раз сказали, що у справі триває слідство.

«Слідчими ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому за фактом незаконного заволодіння нежитловими приміщеннями ЛМР І ЛОР в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.365, ч.4 ст.190 ККУ. В ході досудового розслідування виявлено факт незаконного вибуття з комунальної власності територіальної громади в особі ЛОР нежитлового приміщення на вул.Січових Стрільців у Львові. На даний час тривають необхідні слідчі дії, а також вжито заходи щодо арешту приміщення. Враховуючи ст.222 КПК (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) України більше деталей повідомити не можу, оскільки це може зашкодити слідству», – сказала ZAXID.NET речниця прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.