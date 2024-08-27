Богдан Чечотка та Андрій Васько

Львівська облрада під час позачергової сесії обласної ради у вівторок, 27 серпня, призначила керівників чотирьох обласних медичних закладів – обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Львівського онкологічного лікувально-діагностичного центру, обласної інфекційної лікарні та обласної клінічної психіатричної лікарні.

Генеральним директором Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф призначили 40-річного Андрія Васька, гендиректором Львівського онкологічного лікувально-діагностичного центру – депутата, голову фракції «Європейської солідарності» 48-річного Олега Дуду, а Львівську обласну інфекційну лікарню очолив 61-річний Сергій Федоренко. Також директором Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні став 52-річний Богдан Чечотка.

Контракти з новими керівниками укладуть терміном на п'ять років.

Нагадаємо, Андрій Васько, Олег Дуда, Сергій Федоренко та Богдан Чечотка були єдиними кандидатами на посади керівників згаданих установ, відповідно їх визнали переможцями конкурсів.

Андрій Васько керував центром екстреної допомоги в статусі в.о. чотири роки. Сергій Федоренко очолює обласну інфекційну лікарню близько 16 років. Олег Дуда виконує обов'язки гендиректора онкоцентру упродовж дев'яти місяців, а Богдан Чечотка очолює психіатричну лікарню з 2018 року.