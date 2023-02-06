УКУ придбав недобуд на цій ділянці під час аукціону у 2018 році

Голова Львівської обласної військової державної адміністрації Максим Козицький 2 лютого підписав розпорядження, що стосується земельної ділянки у державній власності на вул. Стрийській, 35 у Львові.

У документі ідеться про те, щоб припинити ДПС право постійного користування земельною ділянкою площею 0,4708 га і надати дозвіл УКУ на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною виду використання земельної ділянки. Вид використання ділянки зміниться із «будівництво та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування» на «будівництво та обслуговування інших будівель громадської забудови».

Ідеться про земельну ділянку біля будівлі ДПС, на якій розташований радянський недобуд, що мав стати виставково-театральним залом Львівського обласного комітету КПУ.

Кадастрова карта з позначеною земельною ділянкою

Український католицький університет ще у 2018 році у межах аукціону малої приватизації придбав за 10 млн грн недобуд, аби побудувати конференц-зал. Конференц-зал мали добудувати за 5 років, та в грудні 2022 року термін продовжили до 2030 року.

Український католицький університет має розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки і подати його на затвердження ЛОВА.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці січня Львівська міська рада оприлюднила детальний план території в районі вулиць Чмоли, Козельницької та Енергетичної. Йдеться про територію загальною площею 13,2 га, де розташована ДПС, колишній банк «ВТБ», Інститут регіональних досліджень імені Долішнього, приватна автостоянка, а також придбана УКУ недобудована будівля конференц-залу. Окрім конференц-залу, УКУ планує збудувати ще два навчальні корпуси.

Згідно з ДПТ, будівлю податкової планують реконструювати, розширивши верхню терасу адміністрації та організувати там пішохідно-відпочинкову зону. Територію студмістечка УКУ, що поряд на вул. Козельницькій, пропонують об’єднати з майбутнім ІТ-парком, який планують збудувати на вул. Чмоли, мостами, що будуть з’єднуватись із основною терасою податкової адміністрації.