Наталія вдруге стала чемпіонкою України з рукопашного бою

Поліцейська зі Львова Наталія Папіш стала чемпіонкою України з рукопашного бою. Управління молоді та спорту Львівської ОВА повідомило, що 32-річна Наталія Папіш змагалась у ваговій категорії до 65 кг. Вона виборола золото у розділ «фул контакт».

«Наталія представляє ФСТ "Динамо". Її тренер – Олексій Третяков. Торік на чемпіонаті України Наталі не вистачило лише одного кроку, щоб стати чемпіонкою, рік роботи – і є золото. До слова, Наталя не лише тренується сама, а й ділиться знаннями з дітьми», – додали в управлінні спорту.

Наталія Папіш з іншими призерами під час нагородження (фото Всеукраїнської федерації рукопашного бою)

У прес-службі Нацполіції Львівщини уточнили, що старша лейтенантка поліції Наталія Папіш працює криміналісткою Львівського районного управління поліції №2. У поліції спортсменка вже шість років. Хоча за освітою – філологиня.

Наталія вже отримувала титул чемпіонки України з рукопашного бою у 2020 році. Крім того, вона ще й чемпіонка України з ката кобудо та ката карате 2019 року, володарка чорного поясу та першого дану з годзю-рю карате.

Чемпіонат України з рукопашного бою відбувся цими вихідними у Києві. Збірна команда Львівщини була представлена 8 спортсменами.