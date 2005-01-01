Львівська школа сучасної музики оголосила конкурс на безкоштовне навчання для дітей

Випускники школи зіграють у рамках одного із заходів Leopolis Jazz Fest.

У Львові з’явилась нова навчальна програма для дітей, які грають на музичних інструментах. Школа сучасної музики Vedel School оголосила конкурс, переможці якого зможуть безкоштовно пройти програму «Music for Kids».

«Нас цікавлять молоді музиканти, що починають писати власну музику та шукають інформацію про сучасні методи і технології виконання. Курс дозволить отримати знання про найбагатші музичні традиції що надихають музикантів і композиторів по всьому світу», – пояснює один з викладачів школи, відомий джазовий музикант Михайло Балог.

Навчання триматиме три місяці. Учнів познайомлять із фізичними властивостями звуку, різними музичними стилями, а також навчать працювати з різними інструментами, в тому числі й електронними.

Взяти участь у конкурсі можуть діти віком від 10 до 14 років, які вільно грають на будь-якому музичному інструменті. Для цього потрібно записати виконання одного академічного музичного твору (на будь-якому інструменті або вокально) та зробити відео- чи аудіозапис власного творого або ж обробки на улюблену пісню чи саундтрек. З детальними умовами можна ознайомитись на сайті школи.

Заявки приймаються до 29 березня включно. Усього на курс буде відібрано 12 учнів. Наприкінці випускники музичної школи виступлять у рамках одного із заходів міжнародного джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest.