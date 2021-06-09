Змагання розпочнуться на пл. Ринок, а фінішуватимуть учасники у Брюховичах

У суботу, 12 червня, відбудуться Всеукраїнські змагання з велосипедного спорту «Львівська сотка». До участі у змаганнях вже зареєструвалася тисяча учасників.

На дорогах, якими пролягає маршрут, можливі ситуативні обмеження руху. Змагання розпочнуться о 10:20 на площі Ринок у Львові. Далі спортсмени рухатимуться до вулиці Кульпарківської. Із 10:50 до 11:30 рух транспорту на цій вулиці буде тимчасово обмежений. Також, як попередили організатори з громадської організації Lviv Bicycle Club, у Брюховичах з 10:00 до 18:30 буде перекритий рух транспорту на вулицях Незалежності України та Курортній. Повний маршрут веломарафону доступний за посиланням.

Схема веломарафону «Львівська сотка»

Фінішуватимуть велосипедисти у Брюховичах.

Зазначимо, що вперше змагання відбулись у 2010 році. Тоді участь взяли лише 35 велосипедистів. Із 2018 року змагання відбуваються двічі на рік за різними маршрутами. Окрім марафону «Львівська сотка. Весна» проводять також ще один – «Львівська сотка. Осінь».

До слова, також 12 червня у Львові відбудеться ретро-велопарад «Батяри на роверах».