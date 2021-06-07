7-й ретро-велозаїзд «Батяри на роверах» відбудеться у суботу, 12 червня

У Львові проведуть 7-й ретро-велозаїзд «Батяри на роверах», що об'єднає поціновувачів стилю та міських велосипедів. Взяти участь у велозаїзді можуть всі охочі, хто заповнить реєстраційну форму на сайті «Батяри на роверах» та підготує велосипед і відповідне вбрання.

Велозаїзд відбудеться в суботу, 12 червня. Учасники велозаїзду будуть одягнені у стилі велосипедної моди початку XX ст. Маршрут заїзду починається на пл. Митній, звідки учасники попрямують до удожньо-меморіального музею імені Івана Труша. Там відбудеться екскурсія музеєм та лекторій за участі дослідників Львова та експертів зі стилю.

Учасників пригощатимуть автентичною галицькою кухнею від пані Стефи та Льолі. Фінальна подія заїзду відбудеться на території LEM Station, що на вул. Вітовського, 57. Тут для відвідувачів проведуть ретро-свято з нагородженням найкращих образів, розіграють міський велосипед, організують свінгові танці, кіно та музичну програма.

На завершення фестивалю проведуть аукціон «Тлум & Крам», де можна буде придбати кераміку, аксесуари та предмети побуту ХХ ст. Аукціону передуватиме ярмарок старовини та спеціальні тематичні експозиції від львівського блошиного ринку «Тлум & Крам», що працюватиме з 12:00, як альтернатива для гостей без велосипедів.

Взяти участь у велозаїзді можуть всі охочі, хто заповнить реєстраційну форму на сайті «Батяри на роверах» та підготує велосипед і відповідне вбрання. Організатори обіцяють, що захід відбудеться з дотриманням усіх обмежень, пов'язаних із Covid-19.