Зміни стосуються приміських поїздів шести напрямків

«Львівська залізниця» повідомила про зміни в розкладі руху шести приміських поїздів. Зміни пов’язані з ремонтами інфраструктури та рухомого складу. За повідомленням «Львівської залізниці», зміни тимчасові і стосуються таких напрямків: упродовж 7-10 березня цього року приміський поїзд № 6021 сполученням Львів – Сянки курсуватиме лише до ст. Старий Самбір, зворотно зі ст. Старий Самбір – за розкладом поїзда № 6022;

11 березня не курсуватиме поїзд № 6056 сполученням Львів – Сокаль;

11 та 12 березня не курсуватиме поїзд № 6053 сполученням Сокаль – Львів;

13, 15 та впродовж 21-24 березня цього року не курсуватимуть приміські поїзди № 6133/6136 сполученням Самбір – Стрий;

16 березня приміський поїзд № 6441 сполученням Коломия – Ділове курсуватиме лише до ст. Яремче, зворотно зі ст. Яремче – за розкладом поїзда № 6442;

у вказаний день приміський поїзд № 6403 сполученням Івано-Франківськ – Ворохта курсуватиме лише до ст. Яремче, зворотно зі ст. Яремче – за розкладом поїзда № 6404. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. Актуальний розклад руху приміських поїздів можна переглянути тут.

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