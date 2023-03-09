«Львівська залізниця» скасувала тимчасові зміни у русі приміських поїздів, які були анонсовані раніше. Зміни стосувались поїздів, що курсують до Сокаля, Стрия, Ділового та Ворохти.

Зокрема у повідомленні вказано, що 11 та 12 березня поїзд № 6056 Львів – Сокаль та № 6053 Сокаль – Львів курсуватимуть за маршрутом та розкладом.

За звичними маршрутами та розкладом 13, 15 та впродовж 21-24 березня цього року курсуватимуть приміські поїзди № 6133/6136 сполученням Самбір – Стрий, а також 16 березня – приміські поїзди № 6441 сполученням Коломия – Ділове та № 6403 сполученням Івано-Франківськ – Ворохта.