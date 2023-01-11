Змінено розклад руху трьох приміських поїздів

«Львівська залізниця» внесла зміни у розклад руху трьох приміських поїздів – № 6001 Рава-Руська – Львів, № 6113 Львів – Мостиська-ІІ та № 6102 Мостиська-ІІ – Львів.

Як повідомили в середу, 11 січня, у держпідприємстві, зміни у розклад приміських поїздів внесені «для покращення обслуговування пасажирів».

Так, починаючи з 12 січня, поїзд № 6001 Рава-Руська – Львів вирушатиме зі ст. Рава-Руська о 04:53 (замість 04:43), Лужки 04:59-05:00, Липник 05:06-05:07, Мошана 05:12-05:13, Лавриків 05:15-05:16, Панчишини 05:22-05:23, Добросин 05:28-05:29, Заріччя 05:34-05:35, Глинсько 05:42-05:43, Жовква 05:51-05:52, Мацошин 05:58-05:59, Куликів 06:11-06:12, Зашків 06:25-06:26, Завадів 06:31-06:32, Брюховичі 06:46-06:47, Рясна 06:56-06:57, Батарівка 07:01-07:02, Клепарів-Пас. 07:04-07:05, прибуття до Львова о 07:12.

Окрім того, починаючи з 14 січня, поїзд № 6113 Львів – Мостиська-ІІ не курсуватиме по суботах. А починаючи з 15 січня, поїзд № 6102 Мостиська-ІІ – Львів не їздитиме по неділях.

Актуальний розклад руху приміських поїздів «Львівської залізниці» можна переглянути тут.