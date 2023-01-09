Також змінено розклад руху двох приміських поїздів

З понеділка, 9 січня, «Львівська залізниця» відновлює курсування семи приміських поїздів. Ще три приміські поїзди почнуть курсувати з 10 січня. Поїзди тимчасово не їздили на час свят.

Як повідомили на підприємстві, починаючи з 9 січня цього року, за маршрутом та розкладом щоденно, крім суботи, курсуватиме поїзд № 6025 сполученням Львів – Сянки.

Також відновлюють курсування приміські поїзди:

№ 6119 сполученням Львів – Мостиська-ІІ;

№ 6084 сполученням Стрий – Ходорів (щоденно, крім суботи);

№ 6133 сполученням Стрий – Самбір (щоденно, крім суботи та неділі);

№ 6134 сполученням Самбір – Стрий (щоденно, крім суботи та неділі);

№ 6205 сполученням Підволочиськ – Тернопіль (щоденно, крім суботи та неділі);

№ 6206 сполученням Тернопіль – Підволочиськ (щоденно, крім суботи та неділі).

Крім того, починаючи з 9 січня, змінюється розклад руху поїздів № 6027 сполученням Львів – Сянки та № 6113 сполученням Львів – Мостиська-ІІ. Поїзд № 6027 вирушатиме зі Львова о 20:45 та прибуватиме в Сянки о 01:25; поїзд № 6113 вирушатиме зі Львова о 17:40 та прибуватиме на ст. Мостиська-ІІ о 19:45.

Починаючи з 10 січня цього року відновлюють курсування поїзди: