У середу, 4 січня, «Львівська залізниця» повідомила про тимчасові зміни у розкладі руху приміських поїздів, що курсують за сполучення Львів – Рава-Руська та у зворотному напрямку.

Як повідомили у «Львівській залізниці», протягом 5 – 10 січня не курсуватиме поїзд №6002 сполученням Львів – Рава-Руська, а впродовж 6 – 11 січня не курсуватиме поїзд №6001 сполученням Рава-Руська – Львів.

Поїзди не курсуватимуть через роботи із ремонту рухомого складу.