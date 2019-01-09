Львівське ватерпольне «Динамо» розпочало форсовану підготовку після різдвяної перерви

Атлети із неоліймпійських видів спорту згадали успіхи і невдачі у 2018 році

Львівське ватерпольне «Динамо» потужно розпочало підготовку після різдвяної перерви. І поділилося головними викликами, які стоять перед чинними чемпіонами України.

Голкіпер Нестор Бабський у 2019-ий рік відчалив із трикілограмовими тягарями на шиї. Тренує витривалість і реакцію, бо вже через тиждень показуватиме свій хист у першому турі оновленого Кубка Карпат у Литві. Воротар каже: «Звичайно, після свят тяжко трохи. Але ми виганяємо все наше олів`є і шампанське з організму. Втягуємося у ритм роботи».

Денис Волончук, який тренує воротарів, зазначає: «У нас буде старт 17 січня. Тому підготовка, так би мовити, форсована. Зараз робота у нас з вагами, на витривалість, специфічні вправи».

Окрім «динамівців» на міжнародному турнірі виступлять збірні Словаччини, Польщі, Литви та Білорусі. Львів`яни відправлять туди кістяк «молодшого складу» і кілька виконавців основи. Окрім того, кілька підопічних Олексія Шведова із 23 січня тренуватимуться у таборі національної команди України в Кам`янському.

Головний тренер ВК «Динамо» Олексій Шведов розповідає: «Через насичений календар ми маємо форсувати трохи підготовку. І зараз, я так думаю, хлопцям буде непереливки. Нам треба відновити нашу плавальну потужність, наплавати свій кілометраж, попрацювати над технікою».

До речі, у післясвятковий період за одне тренування ватерполісти долають у басейні трохи більше 2 кілометрів.

На внутрішній арені у 2019 році чинним чемпіонам України важливо вберегти титул, а також здобути Кубок і Суперкубок. Капітан Олександр Дядюра підкреслює: «Цьогоріч клубові виповнюється 70 років. Тому, як то кажуть, кров з носа треба взяти якомога більше трофеїв».

У чемпіонаті України, нагадаємо, львівське «Динамо» у цьому сезоні йде поки що без поразок.