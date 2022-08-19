Операції на судинах - ювелірна робота, бо часто доводиться зшивати дуже дрібні судини

До Львівської обласної клінічної лікарні 66-річного мешканця Рівненщини «швидка» привезла 15 серпня. У пацієнта діагностували три важкі судинні патології – інсульт, розрив аневризми черевного відділу аорти і тромбоз правої клубової артерії, ішемію правої ноги. Шанси вибратися з цього стану були мізерні, але львівські судинні хірурги допомогли чоловікові скористатися цим невеличким шансом і вижити.

На початку серпня 66-річний Микола К. з Рівненщини потрапив до обласної лікарні з ішемічним інсультом. Не встиг чоловік отямитися від нього, як лікарі діагностували ще дві важкі судинні патології – розрив аневризми черевного відділу аорти і тромбоз правої клубової артерії, ішемію (порушення кровопостачання ) правої ноги.

Кожне захворювання є важке само по собі, а коли всі три виникають в одного пацієнта, то шансу вибратися з них вкрай мало.

Судинні хірурги з Рівного зателефонували до Львова, судинному хірургу, професору Ігорю Кобзі, бо розуміли: витягнути чоловіка з цього стану може лише він. І невдовзі «швидка» уже мчала до Львова.

«Коли я оглядав пацієнта у приймальному відділенні, тиск ще був більш-менш нормальний, але була гостра важка ішемія ноги. Якщо планувати операцію на завтра, то ногу вже не врятувати. При ішемії відновлювати кровопостачання слід протягом кількох годин, у крайньому випадку - до одного дня, а у пацієнта була ішемія вже майже чотири дні. А тут у пацієнта ще почав різко падати тиск. Тож часу на роздуми не було, ми відразу взяли його в операційну», – каже судинний хірург, професор Ігор Кобза.

Ситуація була патова. Пацієнта з інсультом бажано не оперувати, бо під час операції можуть виникнути різні непередбачувані ситуації. І тиск у такого хворого має бути в нормі, бо високий призведе до крововиливу, а низький – до зростання ішемії. А через розрив аневризми тиск почав різко падати. І якщо її швидко не усунути, то пацієнт помре. Тож судинні хірурги вирішили ризикнути і врятувати чоловіка.

До складу операційної бригади, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли лікуючий лікар Олег Зубенко, судинні хірурги Юлія Мота, Олег Щепітко і анестезіолог Роман Михайльчук. Операція тривала п'ять годин. Чоловікові з інсультом довелося зробити три складні операції.

У першу чергу хірурги ліквідували аневризму: розкрили її, почистили судину від тромбів, вшили судинний протез і налагодили нормальний кровотік.

Тоді взялися рятувати праву ногу. Забрали тромб з клубової артерії, почистили судину, зробили стегново-підколінне протезування, що дозволило відновити нормальний кровотік.

Таку ж операцію провели і на лівій нозі, бо судини були забиті бляшками, які порушували кровотік.

Кожна з цих операцій була дуже ризикована, бо було багато тромбів і будь-якої миті якийсь міг відірватися і натворити ще більшої біди. Але, на щастя, все обійшлося.

Організм пацієнта непросто переніс ці оперативні втручання, були деякі ускладнення. Скажімо, падіння тиску, ниркова недостатність, але лікарі були до цього готові і вчасно реагували на них.

Через чотири дні після операції, 19 серпня, пана Миколу з реанімації перевели у відділення, де він продовжить лікування. Правою ногою, яка була під загрозою ампутації, чоловік рухає, намагається поволі на неї ступати.

«Лікування буде ще тривалим, бо пацієнт переніс три складні оперативні втручання, плюс інсульт, з якого за тиждень-два не виходять, але нині вже впевнено можна сказати: загрози для життя чоловіка нема», – каже лікуючий лікар, судинний хірург Олег Зубенко.