Львівські архітектори розробили проект громадського простору біля палацу Хоткевича

Громадський простір поєднуватиме площу, дворик та частину вулиці

Львівські архітектори організації Urbanideas напрацювали проект облаштування громадського простору біля Палацу культури імені Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1). Як розповіла ZAXID.NET співзасновниця організації Urbanideas Ольга Криворучко, архітектори спроектували багатофункціональний простір, де можна буде відпочити та провести культурний захід.

«Ця площа має бути багатофункціональною: там можна буде проводити виставки, концерти. А з іншого боку, все має зчитуватись, як один спільний простір, який має стосунок до Ганата Хоткевича», - розповіла Ольга Криворучко.

Зокрема, на площі біля палацу Хоткевича планують облаштувати багато зручних місць для сидіння та відпочинку, а також амфітеатральні сходи, де можна буде проводити концерти. Дворик палацу планують зробити більш затіненим, а пішохідну частину вул. Кушевича біля Палацу зробити складовою громадського простору. Проект львівських архітекторів також передбачає озеленення території біля палацу.

Цю візуалізацію покажуть мешканцям під час громадських обговорень

Свої пропозиції щодо облаштування громадського простору біля Палацу Хоткевича архітектори надіслали до адміністрації палацу. Керівниця управління культури ЛМР Наталія Бунда сказала ZAXID.NET, що найближчим часом біля палацу відбудеться воркшоп, де обговорюватимуться ідеї стосовно оновлення Палацу Хоткевича. Там, зокрема, і відбудеться обговорення проекту громадського простору.

«Ми хочемо там бачити сучасний багатофункціональний простір, де можна було би почитати на лавочці книжку, або використати як місце для виставки», - зазначила Наталія Бунда, додавши, що на обговорення винесуть і інші ініціативи стосовно Палацу Хоткевича.