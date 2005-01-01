Львівські борчині Оксана Лівач та Анастасія Шустова стали чемпіонками Європи серед молоді

СпортОльга Гринько, сьогодні, 12:22690

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Львівські борчині Оксана Лівач та Анастасія Шустова стали чемпіонками Європи серед молоді
фото Управління фізичної культури та спорту ЛОДА
Львівські борчині Оксана Лівач та Анастасія Шустова

У четвер, 7 червня, у Стамбулі (Туреччина) завершився четвертий змагальний день чемпіонату Європи з вільної боротьби серед чоловіків та жінок віком до 23 років. Дві золоті медалі вибороли вихованки Львівської школи вільної боротьби Оксана Лівач та Анастасія Шутова.

Одразу дві медалі найвищого ґатунку завоювали вихованки Львівської школи вільної боротьби – Оксана Лівач (50 кг, тренер – А. Стадник) та Анастасія Шутова (76 кг, тренер – А . Пістун).

У сутичках з вільної боротьби спортсменки здобули перемогу у своїх вагових категоріях.

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