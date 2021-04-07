До теми виборів керівника Українського культурного фонду зараз прикута увага усіх діячів культури. Адже це та платформа, яка останні роки давала відчуття прозорого та чесного конкурсу серед мистецьких проектів. Перший конкурс відбувся 24 березня, але наглядова рада не змогла обрати переможця. Новий конкурс призначили на 16 квітня. Від керівника залежить ефективність і прозорість роботи всієї інституції.

Так, за допомогою УКФ Львівському органному залу вдалося зреалізувати грандіозні дійства.

«В 2019 році ми створили за підтримки УКФ найбільший всеукраїнський тур класичної музики в Україні, об'їздили 13 міст з унікальною програмою», — розповідає Тарас Демко, співдиректор Львівського органного залу.

Торік створили мобільний додаток зі всією українською класичною музикою. А зараз віднаходять твори забутих композиторів.

Чимало творчих проривів вдалося здійснити команді «Тустані», яка щорічно під історичними скелями влаштовує фестиваль української середньовічної культури і так приваблює туристів.

«УКФ став таким острівцем, де ти знаєш, що ти можеш написати добрий проект. І якщо він реально добрий, то ти маєш шанси без будь-яких домовленостей, без нічого отримати це фінансування. І це набагато легше, аніж вибивати гроші в області чи інших комунальних структурах, де ти не розумієш, як це відбувається», — зазначив Василь Рожко, голова ГО «Тустань».

Проекти Дому Франка також побачили світ завдяки Українському культурному фонду. Зокрема, видання для дітей і дорослих, що розповідають про життя й звички поета. А путівник «Від А до Z» взагалі робить це англійською та німецькою мовами. Директор закладу Богдан Тихолоз каже: їхня праця з УКФ тривала, тому плідна.

«Ми взяли участь в найпершому конкурсі після того, як заснувалась інституція, і отримали там перемогу з проектом «Франко наживо». Він дозволив оживити Меморіальний музей акустичними ефектами. Ще ми запровадили театралізовані екскурсії та видали інноваційні путівники. Потім відбувся наш міжнародний проект — мандрівна виставка «Лабіринт», яка помандрувала Європою: столицями Австрії, Словенії, Хорватії, Угорщини. Зараз за підтримки УКФ ми втілюємо ідею «ФранкоМандри +», де поет стає таким собі тревел-блогером, розповідаючи власну історію», — розповідає керівник Дому Франка.

Перші теперішні вибори нового керівника Культурного фонду відбулися два тижні тому — 24 березня. Вони й насторожили усіх представників культурної індустрії.

Програмна директорка ГО Мистецька рада «Діалог» Євгенія Нестерович, якій УКФ два роки поспіль допомагав втілювати «Місяць авторських читань» впевнена: зараз головне — не повертатися в минуле.

«Ми не хочемо вертатись до часів, де за кожну копійку будуть перегризати горло. І це може відбуватись у той час, коли, здавалося, виходимо на рівень конкуренції, яка змушує рости і розвиватися», — вважає вона.

Зазначимо, минулого тижня Український культурний фонд оголосив другий конкурс на посаду виконавчого директора. Подавати заявки туди можна ще тиждень — до 16 квітня. Основні вимоги — досвід роботи на керівних посадах підприємств культури та мистецтва, знання менеджменту, маркетингу й управління і стресостійкість.

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