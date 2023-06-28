Прогнози лікарів були невтішні: шансів вижити практично не було

Спеціалісти з реабілітації національного реабілітаційного центру «Незламні» допомогли відновитися 28-рвічному Роману Ковалику зі Львова, який отримав важке поранення у голову. Уламок міни застряг в лівій півкулі мозку та паралізував тіло. Шансів вижити практично не було. Та він вижив і зараз вже розмовляє і ходить.

Роман до війни був кухарем. На війну пішов у перші дні повномасштабного вторгнення, служив на донецькому напрямку, де і отримав важке поранення, повідомили у Центрі.

Роман розповів лікарям, що тієї ночі він з побратимом заступав на бойове чергування. Дорогою до окопу товариш наступив на міну і загинув на місці. Роман упав і зрозумів, що не відчуває правої половини тіла і не може говорити.

«Його врятували побратими, коли вирушили на пошуки двох бійців, які не заступили на чергування і чомусь не виходять на зв’язок. Спершу Роман подумав, що це вороги наближаються. Тому взяв до рук гранату і вже готовий був висмикнути чеку, як раптом почув знайомий голос», – кажуть у Центрі.

Побратими відвезли Романа до найближчого стабілізаційного пункту, де йому надали першу допомогу і терміново відправили до Дніпра у важкому стані, з уламком міни в голові, який влучив в лобну частину і застряг у лівій півкулі мозку, спричинив знерухомлення тіла і втрату можливості говорити. Дніпровські хірурги видалили уламки міни, множинні кісткові уламки і закрили тканинний дефект черепа.

Згодом Роман потрапив у столичний шпиталь і перебував на штучній вентиляції легень. Прогнози лікарів були невтішні: шансів вижити практично не було. Та боєць раптово приходить до тями, але все ще паралізований і не говорить. Опісля стабілізації стану його направляють до Львова, в центр «Незламні».

Захисник вже ходить і розмовляє

«Роман не міг рухати жодною частиною тіла та не розмовляв. Перед нами стояв виклик», – кажуть спеціалісти Центру.

Впродовж п’яти місяців з Романом працювала команда спеціалістів з реабілітації: фізичні та ерготерапевти, логопеди. І результат приголомшливий: Роман уже розмовляє та ходить. Він виборов своє право на життя.