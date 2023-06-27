Захисник мріє якнайшвидше повернутися у свою бойову бригаду

Щелепно-лицеві хірурги національного реабілітаційного центру «Незламні» успішно провели складну реконструктивну операцію обличчя 28-річному захиснику з Яворова, який отримав важні травми і дивом вижив у боях у Вугледарі.

Петро, так звати захисника, професійний військовий, закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові. Як тільки розпочалася війна, його бригаду перекинули на донецький напрям. Вони били ворога під Волновахою, долучитися до оборони Маріуполя, а у лютому цього року він отримав важке поранення Вугледарі, повідомили у Центрі.

Петро з трьома побратимами пікапом поверталися з бойового завдання. Автівку помітили окупанти і розпочали артилерійський обстріл. Аби врятувати себе і хлопців Петро вирішив викрутити кермо і злетіти в кювет. Пікап перекинувся. Невдовзі прилетів ворожий дрон, аби розвідати чи є хто живий і чи треба «добивати». Дві години він стікав кров’ю і вдавав із себе мертвого.

З чотирьох бійців, що були у автівці, Петро постраждав найбільше. Військові, які згодом приїхали на допомогу, доправили його до лікарні в Покровськ, де стабілізували його стан, і відправили до Дніпра, а звідти – до Львова, в реабілітаційний центр на реконструкцію обличчя.

У Центрі щелепно-лицеві хірурги ретельно остежили захисника. КТ-обстеження виявило неправильне положення очного яблука з втратою кісткової пластинки, яка тримає око. А також часткову відсутність трьох кісток: виличної, скроневої і лобової.

«На основі КТ спеціалісти склали віртуальний план реконструкції втрачених кісток, для ока виготовили титановий протез і призначили операцію. Її розпочали з виличної кістки, яка неправильно зрослася. Кістку розпиляли і поставили в правильне положення, зафіксувавши індивідуальною пластиною. Далі – реконструкція очного яблука. За допомогою титанового протезу хірурги підняли і зафіксували око. А тоді реконструювали лобну кістку», – кажуть у лікарні.

Попереду на Петра чекає реабілітація і він мріє якнайшвидше повернутися в свою бойову бригаду.