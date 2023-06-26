Боєць Дмитро і його лікар Тарас Хаба

Спеціалісти національного реабілітаційного центру «Незламні» рятують 39-річного Дмитра Шеменюка з Волині, в автівку якого влучила ракета. Бійцю вдалося вижити, і він з множинними переломами та опіками тіла потрапив на лікування до Львова.

Дмитро родом з волинського села Березовичі. За плечима в захисника шість років прикордонної служби та рік в лавах ЗСУ – на війні, яку тоді ще не називали великою. Початок повномасштабного вторгнення застав ветерана вдома, і чоловік дістав спорядження та подався до військкомату, повідомили у Центрі.

Дмитро став розвідником. Спершу обороняв Київ, згодом воював на Миколаївщині, Харківщині. Поранення отримав на Куп’янському напрямку. Того дня він з чотирма побратимами їхав на завдання і потрапив під обстріл ворожої авіації. Ракета влучила просто в автівку. Півмашини знесло, метал почав плавитися. Двоє захисників загинули відразу, а трьох ударною хвилею відкинуло від палаючої машини.

Попри жахливий біль, опіки та множинні переломи, боєць самостійно подолав з півкілометра, після чого втратив свідомість. Його і двох побратимів знайшли військові, що були неподалік, і доправили до найближчого шпиталю в Куп’янську. Після надання першої допомоги Дмитра перевезли до Харкова і підключили до апарату ШВЛ. Після трьох днів в реанімації лікарям вдалося стабілізувати стан розвідника, і його відправили до Львова.

«До центру "Незламні" Дмитро потрапив у важкому стані. Опіки 2-го ступеню руки і спини та множинні переломи стегна, лопатки, ребра та верхньої кінцівки. Спершу спеціалісти очистили та закрили рани, а згодом пластичні хірурги пересадили шкіру. Вони взяли трансплантат зі стегон та перемістили його на уражену вогнем ділянку на руці. Шкіра прижилася», – кажуть у лікарні.

Попереду – лікування переломів. Ортопеди-травматологи днями мають встановити Дмитрові апарати зовнішньої фіксації. Опісля на захисника чекає тривала реабілітація. Попри важкі травми Дмитро хоче якнайшвидше повернутися до побратимів.