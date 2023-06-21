Володимир з хірургами -рятівниками (зліва направо) Гнатом Геричем і Юрієм Шаваровим

Хірурги національного реабілітаційного центру «Незламні» прооперували 22-річного захисника, в якого в печінці застряг уламок російського снаряду і міг будь-якої миті ушкодити головну печінкову артерію. Операція була складна і ризикована, але пройшла успішно.

22-річний Володимир – з Трускавця. Захищає Україну вже чотири роки. Він у 18 років підписав контракт і став стрільцем. Від початку війни воював у гарячих точках Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Донецької областей. На Донеччині і отримав небезпечне для життя поранення, повідомили в лікарні.

Поранення отримав у Соледарі. Тоді минуло лише два тижні, як Володимир долучився до оборони міста. Ворожий снаряд прилетів просто на позицію. Уламками захисникові пошматувало руку, перебило ребра, а один з уламків влучив прямо в печінку. Першу допомогу надали побратими та евакуювали до найближчого шпиталю.

«Там стан пораненого стабілізували, а згодом вже житомирські лікарі фактично «склали» понівечену руку. Та осколок в печінці, розміром з волоський горіх та із гострими, наче лезо, краями, залишили, бо забирати його було надто ризиковано», – кажуть у лікарні.

Півроку хлопець жив з уламком в печінці. За його словами, почувався так як при харчовому отруєнні. Уламок знаходився дуже близько до головної печінкової артерії. Коли Володимир звернувся по допомогу до хірургів центру «Незламні», уламок вже загрожував його життю. Внутрішній крововилив міг статися будь-якої миті.

Вихід був один – якнайшвидше витягнути уламок. Попри великий ризик, хірурги вирішили оперувати захисника.

Ось такий уламок застряг у печінці захисника всього зв кілька мм від головної печінкової артерії

До складу операційної бригади увійшли досвідчені хірурги Юрій Шаваров і Гнат Герич. Такого великого уламка в печінці у їхній практиці ще не було. Розташування – вкрай небезпечне.

Під час оперативного втручання хірурги витягнули уламок, що був всього у кількох міліметрах від головної артерії. Операція пройшла успішно, реабілітаційний період Володимира проходить без ускладнень.