Ігор Крупнов мріє у майбутньому здолати на протезах 10-км дистанцію

У Львові у Національному реабілітаційному центрі «Незламні» представили результати першого в історії української медицини випадку остеоінтеграційного протезування. Пацієнт, який втратив на війні обидві ноги, знову ходить. Це стало можливим за співпраці лікарів Національного реабілітаційного центру «Незламні» і провідного австралійського ортопеда-травматолога Муньєд Аль Мудеріс.

Унікальним пацієнтом став 57-річний Ігор Крупнов – захисник, який добровільно став на захист України і втратив на війні обидві кінцівки. Авто, в якому їхав захисник, підірвалося на мінах. Кілька перших діб він був без свідомості. Опритомнів вже у Львові, у реабілітаційному центрі, в якому перебуває вже понад пів року. За цей час переніс 10 операцій. Десятою стала остеоінтеграція, повідомили у Центрі.

«Остеоінтеграція – це новітня для нашої країни методика. Згідно з нею, під час операції частину протеза імплантують прямо в кістку. А після загоєння та відновлення припасовують штучну стопу. Це найкращий спосіб протезування для людей, які втратили обидві ноги. Позаяк остеоінтегруючий протез, на відміну від класичного, більш мобільний та функціональний. Він дає змогу не просто ходити, а й відчувати поверхню під штучними стопами», – кажуть у Центрі.

До війни Ігор Крупнов вів активний спосіб життя. У 2016 році подолав марафон. І для нього важливо було не просто знову ходити, а й мати можливість бігати чи їздити на велосипеді, відчувати від штучними стопами поверхню. Тож коли дізнався про остеоінтеграцію, то захотів собі такі штучні кінцівки.

Через п’ять місяців після поранення і втрати кінцівок, на початку квітня, Ігорю вживили імпланти. Першу в Україні операцію з остеоінтеграції спільно з львівськими хірургами виконав гуру цього напрямку – австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс. Він зробив вже з півтори тисячі таких операцій по всьому світу і його пацієнти ведуть активний спосіб життя, працюють без обмежень.

За шість тижнів після вживлення імплантів Ігореві Крупнову протезисти Центру припасували останню частину конструкції – штучні стопи. Захисник одразу ж зробив перші кроки. Зараз він вже обходиться без візка. Вмивається і чистить зуби стоячи на штучних кінцівках, помалу ходить та вже навіть кермує автівкою.

«Дуже задоволений, що вибрав саме цей спосіб протезування. Ще є невеличкі складнощі, але це все в процесі. Це все 100% вирішиться, я відчуваю. Я кайфую, коли стоячи, чищу зуби й вмиваюся чи роблю деякі інші інтимні процеси. Я ходжу все більш і більш впевнено і це мене дуже тішить. Далі – соціалізація, робота, допомога фронту, бо війна не закінчилися»,– поділився Ігор Крупнов.

Реабілітація Ігоря у Центрі триває. Він щодня займається з фізичними терапевтами. До втрати кінцівок мріяв у 60 років пробігти марафон. Війна не позбавила його мрії, а лише скорегувала. Ігор ставить за мету у майбутньому здолати на протезах 10-кілометрову дистанцію.