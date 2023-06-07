Пацієнтка зі своїм рятівником, хірургом Юрієм Шаваровим

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона прооперували 47-річну мешканку Волині, яка через рідкісне захворювання, про яке навіть не здогадувалася, не могла їсти і втратила працездатність. У неї виявили хворобу Крона, яка через відсутність правильного лікування призвела до хнонічної кишкової непрохідності.

23 роки тому Тамарі видаляли апендицит і хірург помітив зміни кишківника та скерував пацієнтку на обстеження. Та жінка проігнорувала рекомендації, бо тоді її особливо нічого не турбувало. Проблеми почалися пізніше: з'явився біль, порушення травлення, анемія, живіт збільшився в розмірах. Жінка могла їсти лише дитяче харчування, але через страх почути страшний діагноз і тоді не звернулася по медичну допомогу, повідомили в лікарні.

До спеціалістів лікарні св. Пантелеймона Тамара звернулася вже у вкрай важкому стані, коли остаточно втратила працездатність. Після обстеження виявили у неї хворобу Крона.

«Це специфічне запальне аутоімунне захворювання шлунково-кишкового тракту, за якого імунна система людини розпізнає слизову оболонку травного каналу як чужорідну і атакує її. Трапляється у 30 людей на 100 000. Вилікувати хворобу Крона неможливо, але дотримуючись призначень та рекомендацій, можна досягти тривалої ремісії і значно покращити якість життя», – кажуть у лікарні.

Через довготривалу відсутність правильного лікування в Тамари розвинулася хронічна кишкова непрохідність, були спайки та незворотне ураження окремих ділянок кишківника та брижі. Під час оперативного втручання хірурги розділили всі спайки та видалили уражені ділянки товстої та тонкої кишки. Операцію провели під керівництвом досвідченого хірурга Юрія Шаварова. Через тиждень пацієнтку виписали додому, попереду у неї післяопераційна реабілітація.