До львівської дитячої лікарні св. Миколая з пологового відразу після народження доставили маля з важкими вродженими вадами. Серед них були й такі, що загрожували життю дитини, тож її слід було якомога швидше прооперувати. Малюк переніс п’ять складних операцій і вижив.

Мати хлопчика Вікторія (імена мами і малюка на прохання батьків змінені) розповіла ZAXID.NET, що всю вагітність вона перенесла нормально. Ходила на огляди до лікаря, робила УЗД, але вроджених вад у дитини не виявили. Про них їй сказали вже в пологовому.

«Данилка через дві години після народження відправили в реанімацію дитячої лікарні на вул. П. Орлика. І вже наступного дня зробили першу операцію. Без неї він би не вижив», – каже Вікторія.

Дитячі хірурги лікарні Галина Курило, Дмитро Грицак і анестезіолог Сергій Шиш, які зробили першу операцію маляті, розповіли, що хлопчик народився з численними вродженими вадами: подвійний вихід з правого передсердя, атрезія ануса, спільна стінка прямої кишки з сечовим міхуром, спільна брижа для тонкої і товстої кишки.

Під час першої операції маленькому пацієнту вивели стому (штучний отвір, сформований на передній черевній стінці, для виведення калових мас). А тоді почали поступово усувати вроджені вади. Аби остаточно сформувати маленькому анус, спершу слід було відкоригувати вроджену ваду серця. Цю операцію дитячі кардіохірурги Олександр Ячник і Андрій Пилипець та анестезіолог Сергій Шиш успішно провели через невеликі розрізи на грудній клітці.

За словами лікарів, у свої дев’ять місяців хлопчик переніс п’ять складних операцій: виведення стоми, анопластику, усунення кишкової непрохідності, корекцію вродженої вади серця і повторне формування кишкової трубки. П’ять місяців мама провела з сином у лікарні, у перервах між операціями ненадовго повертаючись додому.

«З такою комбінацією вад дуже важко виходжувати дітей. Найменша інфекція може анулювати всі зусилля лікарів. До порятунку Данилка причетна велика команда лікарів різних спеціальностей, молодшого медичного персоналу. Нині хлопчик гарно виглядає, набирає вагу, відповідає розумовому і фізичному розвитку своїх однолітків», – каже Галина Курило.

Наприкінці травня Данилкові остаточно сформували пряму кишку й анус і закрили колостому. Днями його з лікарні виписали додому.