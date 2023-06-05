Роза з завідувачем нейрохірургічного відділення Михайлом Ловгою

Нейрохірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая видалили 15-річній мешканці Чернівців жирову пухлину у спинному мозку. Через неї в дівчини боліла спина, була слабкість у ногах та нетримання сечі.

Роза змалку хворіла на хронічний цистит та часто перебувала в лікарнях. Два роки тому під час УЗД спеціалісти помітили, що в дівчинки виводиться не вся сеча, є залишки. А кілька місяців тому у дівчини почав дуже боліти живіт. Виявилося, що її сечовий міхур переповнений – в ньому було більше літра рідини. Розу госпіталізували до чернівецької лікарні.

«При обстеженні лікарі виявили вроджену ваду розвитку – спінальну ліпому. Це доброякісне утворення з клітин жирової тканини. Воно легко рухається при дотику та зазвичай безболісне», – повідомили в лікарні.

У дітей спінальна ліпома трапляється досить рідко. Лише в 1 малюка на 7-8 тисяч новонароджених. Роза теж мала ліпому від народження. Утворення росло разом із нею. Воно розташувалось у попереково-крижовому відділі хребта, приросло до спинного мозку та спричинило його натяг. Через що з’явилось нетримання сечі, сильні болі у спині та слабкість у ногах.

Під час операції нейрохірурги видалили жирову тканину, яка спричиняла натяг спинного мозку і притискала важливі нерви

З діагнозом – спінальна ліпома – Розу доправили до Львова, у лікарню св.Миколая. Оскільки стан дівчини дедалі погіршувався, нейрохірурги вирішили її відразу прооперувати. Під час операції нейрохірурги видалили жирову тканину, яка спричиняла натяг спинного мозку і притискала важливі нервові елементи. Лікарі спрацювали ювелірно і результат незабарився. Уже наступного дня після операції Роза почала відчувати потребу в сечовипусканні.

Нині дівчина почувається добре, зник біль, ноги зміцніли. Тепер Роза приходитиме до лікарів лише раз на рік – на контрольний огляд і МРТ.

У лікарні кажуть, що першими проявами спінальної ліпоми в дітей є невеликі підшкірні припухлості в попереково-крижовій ділянці, плями на спині, додаткове оволосіння по лінії хребта. Ця недуга часто призводить до викривлення хребта, спричиняє біль та слабкість у кінцівках. Виявити доброякісну жирову пухлину можна за допомогою МРТ.