Маля провело в лікарні півтора місяця

До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» прямо з пологового госпіталізували хлопчика з двійні, що народився з вагою всього 740 г і мав серйозні проблеми зі здоров’ям, серед яких ішемію лівої верхньої кінцівки та некроз фаланг пальців. Але лікарям вдалося відновити функцію кінцівки маляті.

Данило народився на 29 тижні вагітності з надзвичайно малою масою тіла (всього 740 грамів) в одному із пологових Львова. До «Охматдиту» немовля потрапило із двобічною пневмонією, тяжким ураженням шлунково-кишкового тракту, ішемією лівої верхньої кінцівки та некрозом фаланг пальців, повідомили в лікарні.

«Спочатку маля навіть не рухало рукою. Стан був дуже важкий за рахунок основного захворювання. Ситуацію погіршувала наявність ішемії кінцівки та некроз дистальних фаланг пальців лівої руки. Цей стан загрожував порушенням функції кінцівки та навіть втратою пальчиків. Але лікування дало результат. Памʼятаю, як при огляді Данилко стиснув мій палець», – повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Галина Заремба.

Дитина у лікарні провела півтора місяця. Лікарі постійно проводили консиліуми, радилися, як краще допомогти маляті. Він був під постійним контролем хірургів, гематологів. Данилка вдалося вилікувати медикаментозно і уникнути хірургічного втручання.

Маленького пацієнта вже виписали з лікарні з вагою 2500 г. Він вже поруч з братом-близнюком, росте і поправляється.