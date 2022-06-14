Хлопчик тримається добре, попереду на нього чекає ще тривале лікування, але рідні сподіваються, що він остаточно одужає і вони повернуться додому

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру маленький Марко з Краматорська потрапив понад два місяці тому. Лікарі діагностували у нього нефробластому правої нирки. Стан дитини був критичний, але лікарям вдалося врятувати дитину, повідомили у Центрі.

Мама Марка повідомила, що проблему у сина помітила вже після початку війни. До цього він ріс жвавим хлопчиком, нормально розвивався. Правда, мав трохи збільшений живіт, але рідні вважали це особливістю його організму.

Та усередині березня живіт у Марка різко збільшився. На той час у лікарні Краматорська уже неможливо було пройти жодних обстежень – місто постійно обстрілювала ворожа артилерія, були проблеми із електро- та водопостачанням. Евакуаційним потягом сім’я хлопчика дісталися до Львова, до Центру.

За словами лікуючої лікарки Марка, онкологині Христини Запоточної, головними скаргами при госпіталізації було незначне підвищення температури та збільшений живіт. Виявлений під час обстеження утвір вразив медиків своїми розмірами.

«Ми зробили усі потрібні обстеження і одразу розпочали доопераційне лікування хіміотерапією. Після 6 курсів провели контрольне обстеження, яке показало позитивну динаміку: розміри пухлини і кількість метастазів у легенях значно зменшилися», – повідомила Христина Запоточна.

Зі слів медиків, нефробластома досить поширене онкологічне захворювання у дітей. Проте цей випадок виявився складним через розміри пухлини і її нетиповість.

«Зазвичай нефробластома знаходиться у межах заочеревного простору. У Марка ж пухлина проросла заочеревний простір і метастатично поширилась до меж печінки, до того ж була щільно спаяна з нижньою порожнистою веною – однією із магістральних судин організму. Інтраопераційно ми також виявили додатковий сечовід. Усе це разом ускладнювало операцію, проте нам вдалось успішно виділити та видалити пухлину разом з ниркою», – пояснив дитячий хірург Орест Лешневський.

Зараз Марко перебуває під опікою онкологів. Його ще чекає тривале лікування, але рідні сподіваються, що Марко цілком одужає і вони зможуть повернутись до рідного міста.

Окрім Марка, у родині є ще четверо дітей. Волонтери допомогли їм із житлом – зараз багатодітна родина проживає у будиночку у Сокалі. Поки Марко з мамою у лікарні, іншими дітьми опікується бабуся, якій вдалося виїхати з Краматорська у переддень обстрілу вокзалу.