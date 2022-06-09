Зараз хлопчик проходить реабілітацію за кордоном

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру врятували життя 10-річному киянину Леву, який потрапив до лікарні у вкрай важкому стані. Хлопчик переніс крововилив у мозок і мозкову кому. За його життя медики боролися три місяці, повідомили в лікарні.

«У нашу лікарню Лев потрапив у дуже важкому стані: з високим рівнем цукру (30 при нормі до 6,6), низьким рівнем гемоглобіну та низькою сатурацією – 60, з гострою нирковою недостатністю і анурією (повна відсутність сечі). Після додаткових обстежень ми виявили важку двобічну пневмонію, тромбоцитопенію, а після МРТ – ще й крововилив у паренхіму та шлуночки головного мозку. Це усе свідчувало про стан важкої поліорганної недостатності, можливою причиною якого був декомпенсований цукровий діабет», - повідломила лікар-анестезіолог Іванна Андрейчук, яка понад місяць «виходжувала» маленького пацієнта у реанімації.

У мозковій комі Лев пробув два тижні, потім ще два тижні провів у реанімаційному відділенні на апараті високопотокової оксигенотерапії. А загалом майже три місяці медики лікарні боролись за його здоров’я – проводили нирково-замісну терапію, корегували глікемію, надавали неврологічне лікування та реабілітацію.

За словами Іванни Андрейчук, лікарям вдалося стабілізувати глікемію і вилікувати ниркову недостатність – маленький пацієнт уже не потребує гемодіалізу. Після тривалої реабілітації та лікування у невролога хлопчик став на ноги і почав ходити з підтримкою, повністю відновилася функція рук.

«Лев зараз майже цілком відновився неврологічно – він розмовляє і жартує, як і до хвороби. Навчався із вчителями, які працюють у лікарні. Пам’ятає майже усе, крім періоду реанімації, але я навіть радію цьому», – розповіла мама Олена.

Мати каже, що тривалі проблеми із здоров’ям почались після перенесеного ковіду – підвищився рівень цукру, з’явився ацидоз, відмовляли нирки. За кілька днів до початку війни Лев потрапив до київської лікарні «Охматдит», де чотири дні перебував на апараті ШВЛ. Коли почалися обстріли столиці, родина прийняла рішення евакуюватися до Львова.

Їхали власною автівкою, у дорозі провели 27 годин. Важкий переїзд без кисневої підтримки та медичного супроводу, на думку медиків Центру і спричинив крововилив у мозок та мозкову кому.

Зараз 10-річний Лев вирушив на реабілітацію у спеціалізовану клініку за кордоном. Батьки хочуть убезпечити сина від повітряних тривог, які негативно впливають на його психологічний стан – коли чує сирени, стає неспокійним та дратівливим.

«За умови адекватної реабілітації, ретельного контролю цукру і постійного лікування діабету, він має усі шанси на повне відновлення», – каже лікар Іванна Андрейчук.