Дитячі хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру видалили 13-річній мешканці Тернопільщини пухлину лівого яйника, вагою майже 3 кг. Пухлину забрали разом з яйником. Лікарі також видалили 1,5 л асцитичної рідини та кілька менших утворів. Інший яйник виявився здоровим і його вдалося зберегти. Операція тривала майже чотири години, повідомили у Центрі.

До початку війни ні дівчинка, ні її мама не зауважували проблеми. У березні в їхній родині сталася трагедія: у боях на Харківщині загинув 20-річний племіник, якого мама Галини виховувала як сина. Дівчинка пережила сильний стрес, вона дуже переживала і помітно схудла. Тоді мати й зауважили збільшений живіт, який заважав доньці. У неї не було місячних. Тоді вони звернулися до лікарів і їх скерували до Львова.

«Така патологія - не рідкість у дівчаток-підлітків. Але розмір цієї пухлини вразив наших медиків – це, мабуть, один з найбільших новоутворів, які нам доводилося видаляти», – повідомив дитячий хірург лікарні Орест Лешневський.

Після операції дівчинка почувається добре. Галина ще перебуває у Центрі і отримує спеціалізоване лікування.

За словами лікарів Центру, такі пухлини на початкових стадіях протікають безсимптомно і виявити їх вчасно можна лише завдяки регулярним профілактичним обстеженням.