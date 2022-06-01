У кімнаті, де живе казка, може одночасно перебувати двоє пацієнтів і їхні рідні

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, відкрили особливу передопераційну палату (її ще називають кімнатою вибудження), у якій дітям перед операціями вводитимуть знечулення у присутності батьків. Маленькі пацієнти перед операційним втручанням засинатимуть, а після операції – прокидатимуться в обіймах батьків. Цю особливу кімнату відкрили у Центрі малоінвазивної хірургії лікарні. На створення цієї особливої кімнати витратили майже 500 тис. грн.

Якщо поруч казкові герої, то в лікарні не страшно

Про такий особливий передопераційний хол лікарі «Охматдиту» мріяли давно. Вони бачили їх у закордонних клініках, де проходили стажування, і мріяли створити такі ж умови і українським дітям. Адже найважчий момент для дитини перед операцією – коли її забирають від батьків. Важко і дитині, і батькам. Дитина налякана, терпить біль, а тут її ще й забирають від мами. Такі стреси негативно впливають на емоційний стан дитини, не сприяють якнайшвидшому одужанню. А якщо наркоз вводять у присутності мами чи тата, і після операції дитина прокидається і першою побачить рідних, вона почувається у безпеці, захищеною, що позитивно впливає на психоемоційний стан пацієнта та сприяє швидкому одужанню.

Навколо ідеї створити особливий переоопераційний хол, яку почали втілювати у вересні 2021 року, об’єдналися лікарі львівського «Охматдиту», опікунська рада лікарні, спеціалісти Львівської академії мистецтв і громадської організації «Фундація підтримки мистецьких ініціатив «Візія» із залученням до розробки і реалізації українських художників, дитячих психологів.

На створення цієї особливої переоопераційної палати витратили майже 500 тис. грн: 200 тис. грн надав Міжнародний фонд «Відродження», понад 200 тис. грн лікарня зібрала на спільнокошті «Велика ідея». Ще понад 86 000 грн власних коштів вклала ГО «Фундація підтримки мистецьких ініціатив «Візія».

А якщо тут ще мама чи тато, то дитина почувається, як удома

«Цю кімнату ми робили з нуля: вставляли вікна, мурували стіни, заливали стяжку, проводили систему газопостачання і газовідведення тощо. В Україні таких кімнат одиниці, в нашій лікарні – перша, але думаю, що цю практику поширять колеги з інших дитячих лікарень», – повідомив заступник директора з хірургічної роботи Богдан Мальований.

Арт-ідею холу втілювали партнери проекту художники Христина Приймак та Андрій Біганський. Вони переконані, що казкотерапія – це те, що допомагає малечі одужувати.

У такій кімнаті зручно, затишно, комфортно і дітям. і дорослим і

У «кімнаті вибудження» можуть одночасно перебувати двоє пацієнтів та їхні рідні.«Хочемо, щоб українські діти знали, що у лікарні – не страшно, навіть якщо попереду операція. Завжди, коли можна мінімізувати стрес, треба це робити. Мрію, щоб таких передопераційних кімнат у дитячих лікарнях України було побільше», – каже голова опікунської ради «Охматдиту» Aндріана Мальська.