У Львові до дня захисту дітей, який відзначають у світі 1 червня, Львівський туристичний офіс разом із партнерами зібрав програму заходів для дітей. Вона включає різноманітний набір майстер-класів, квестів, ігор, екскурсій, театральних вистав, виставок – як у Львові, так і за містом, повідомляє прес-служба ЛМР.

Діти зможуть спостерігати за птахами у парку, досліджувати Львів з екскурсоводом чи в команді, створювати витинанки чи гончарні вироби, завітати в театр чи музей, у ведмежий притулок або каретний двір, спекти великий пряник або приготувати шоколадну цукерку. Окрема програма під назвою «Літня пригода у Львові» передбачена для дітей, що вимушено переїхали до Львова.

Події, які триватимуть кілька днів

Благодійна виставка-продаж «Діти для дітей»

Протягом кількох тижнів викладачі Школи мистецтв вільних та небайдужих відвідували місцеві прихистки та влаштовували для дітей безплатні дизайнерські майстер-класи. Кошти, отримані з продажу робіт, будуть спрямовані на підтримку сім’ї з Донеччини, що постраждала під час ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську.

Дата: 1-3 червня.

Час: відкриття 1 червня о 10:00.

Адреса: PM Gallery, вул. Коперника, 17.

Вистава «Як нотки пісеньку складали»

Дата: 1, 4 червня.

Час: 11:00.

Адреса: вул. Д. Галицького, 1, Ляльковий театр.

Вартість: 150 грн.

Вистава «Шапочка. Червона»

Дата: 1, 4 червня.

Час: 12:00, 14:00.

Адреса: вул. Д. Галицького, 1, Ляльковий театр.

Вартість: 60-100 грн.

Електричне шоу від Музею науки та інновацій

Дата: 1-2 червня.

Час: 13:00.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 7.

Ведмежий притулок «Домажир»

Творчі майстер-класи, пізнавальні квести, ігри на території притулку, екскурсії та аквагрим.

Дата: 3-4 червня.

Адреса: с. Жорниська, вул. Ведмежий край, 1.

Реєстрація: за попереднім записом 0675093058.

1 червня, середа

Ретро-гараж

Час: 10:00.

Адреса: вул. Вітовського, 57.

Вартість: 50 грн – квиток, 20 грн – пільговий квиток (учні, студенти, пенсіонери), 100 грн – екскурсійний квиток.

Екскурсія «Львів очима дітей»

Час: 10:00.

Адреса: пл. Ринок, біля входу в Ратушу.

Вартість: 150 грн з особи.

Реєстрація: Роксолана Дебрянська, екскурсовод, 0685009152.

Майстер-класи з малюнку на склі та з ткацтва

Час: 11:00-13:00.

Адреса: м. Винники, вул. Івасюка, 5 (Історико-краєзнавчий музей).

Майстер-клас у Майстерні шоколаду

Безкоштовні шоколадні майстер-класи для дітей вимушених переселенців (5-12 років). Крім того, 1 червня в кожній Майстерні шоколаду у Львові будуть пригощати шоколадною цукеркою всіх дітей, які завітають в гості.

Час: 11:00, 13:00, 15:00.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 5.

Реєстрація: на 11:00, 13:00, 15:00.

Мистецька арт-терапія «Діти наші – майбутнє України»

Час: 11:00

Адреса: вул. Нижанківського, 20, тераса ресторану Valentino.

Зоопарк «Лімпопо»

Концерт за участі аніматорів та ведучих, безкоштовне морозиво та призи дітям.

Час: 12:00-14:00.

Адреса: с. Меденичі, Львівська обл.

Вартість: 50 грн для дітей.

Пізнавально-виховна екскурсія «Пізнай свій край»

Час: 11:00, 13:00.

Адреса: вул. Театральна, 26, Музей вишиваних ікон отця доктора Дмитра Блажейовського.

Закрита екскурсія «Літня пригода у Львові» для дітей внутрішніх переселенців

Час: 12:00

Адреса: зустріч біля «Сенсотеки», вул. Самчука, 22.

Безкоштовна екскурсія підземеллями Львова

Час: 12:00.

Адреса: пл. Ринок.

Реєстрація: Гануляк Олександра Михайлівна, екскурсовод, 0973857051.

Розмальовування футболок та випікання великого пряника

Час: 13:00.

Адреса: Краківська, 14, Майстерня пряників.

Шевченківський гай

Майстер-класи з українських традиційних ремесел: вибійки, гончарства, соломоплетіння, малюнку на склі, народної ляльки.

Час: 13:00-16:00.

Адреса: вул. Чернеча Гора, 1.

Вартість: 70 грн дорослий, 50 грн пільговий квиток.

Безкоштовна екскурсія-квест «Леви Львова»

Час: 14:00.

Адреса: пл. Ринок.

Реєстрація: Гануляк Олександра Михайлівна, екскурсовод, 0973857051.

Відкриття літньої школи Дитячих клубів Львова

Майстер-класи, ігри, анімації, фейс-арт та багато іншого.

Час: 15:00-17:00.

Адреси:

Личаківський район – площа поруч з Пороховою вежею;

Галицький район – альтанка-ротонда у парку ім. І. Франка;

Шевченківський район – площа перед Шевченківською районною адміністрацією, вул. Липинського, 11;

Сихівський район – площа перед Центром Довженка, просп. Червоної Калини, 81;

Залізничний район – сквер Івана Сірка, вул. Роксоляни, 35;

Франківський район – дитячий клуб «Берегиня», вул. Граб’янки, 13.

Майстерня карамелі

Акція на популярну продукцію 1+1=3, всі льодяники і карамель дой-пак 100 г.

Адреса: вул. Краківська, 18.

Львівська свічкова мануфактура

Святкова вікторина для дітей з гарантованими подарунками, а для батьків додаткова знижка 20% на арома-пастилки.

Адреса: пл. Музейна, 1.

Музей «Львів Стародавній»

Адреса: вул. Краківська, 21.

Час: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – квест-екскурсія зі щуриком Музейком.

Час: 15:00, 17:00 – квест-екскурсія «Таємниця Львівського Ключника».

Вартість: 1 грн – вхідний квиток для дітей, 80 грн за екскурсію.

Каретний двір

Знайомство з торійською породою коней. Виставка карет та кінної амуніції, можливість покататися на коні за додаткову оплату та для найменших відвідувачів – на поні.

Час: 16:30-18:00.

Адреса: вул. Винниця, 43.

Екскурсія «Львів підземний та підхмарний»

Екскурсія по підземеллю єзуїтів, а також споглядання панорами міста з висоти.

Час: 17:00.

Адреса: просп. Свободи, 28, пам’ятник Шевченку.

Вартість: вхідний квиток 30/10 грн, екскурсія – добровільний внесок.

Реєстрація: Ольга Сапріянчук, екскурсовод, 0972254318, 0956325833.

Океанаріум

На відвідування для дітей та батьків знижка 10%. Вартість різних категорій квитків – за посиланням.

Час: 17:30 – годування акул.

Адреса: просп. Шевченка, 8.

«Видавництво Старого Лева»

Благодійна акція: 50% від суми виторгу у цей день у книгарнях та інтернет-магазині Старого Лева буде перераховано на благодійну закупівлю книг для дітей, які буде надіслано у пункти поселення українських біженців за кордоном.

Адреса: вул. Старознесенська, 24-26; вул. Галицька, 17; вул. Краківська, 3; вул. Личаківська, 22; вул. Бандери, 33.

Безкоштовна екскурсія чудо-бусом для дітей

Час: 11:00-17:00.

Адреса: пл. Ринок, 1.

Вартість: дитина + дорослий – 150 грн.

«Планета мрій»

Квест, майстер-клас від барменів, банси з аніматорами, майстер-клас декорування морозива, лотерея-розіграш подарунків від партнерів та закладу, бульбашкова дискотека.

Час: 13:00-18:00.

Адреса: вул. Газова, 30а.

Благодійний захід у Bank Hotel

Творчі майстер-класи з витинанки від Христини Бали, з малювання і не тільки. Благодійний аукціон з лотами: унікальна авторська витинанка, ексклюзивна хустина від LADI DI ATELIER, мистецькі роботи.

Час: 18:00.

Адреса: Bank Hotel.

Вартість: 1000 грн – дорослий, 500 грн – дитячий.

3 червня, п'ятниця

Вистава «Хто сказав “няв”»

Час: 12:00.

Адреса: вул. Фредра, 6, театр «І люди і ляльки».

Вартість: 60 грн.

Комедія «Коза Дереза»

Час: 15:00.

Адреса: Гнатюка, 11, Перший театр.

Вартість: 70-85 грн.

Екскурсія «Відновлення духовного світу дитини»

Дата: 3 червня.

Час: 15:00.

Адреса: вул. Театральна, 26, Музей вишиваних ікон отця доктора Дмитра Блажейовського.

4 червня, субота

Квест для дітей «Як риба в місті» від Музею міста

Час: 12:00-15:00.

Адреса: пл. Ринок, 1 (поруч з фонтаном «Нептун»).

Реєстрація: за посиланням.

Вистава «У зайчика була хатка»

Час: 12:00.

Адреса: вул. Фредра, 6, театр «І люди і ляльки».

Вартість: 60 грн.

Костюмована екскурсія-квест для дітей «Найвеселіші, найбагатші, найхитріші!»

Час: 12:00.

Адреса: пл. Ринок, зустріч біля входу до Ратуші.

Вартість: 100 грн.

Реєстрація: Ігор Бараняк, екскурсовод, +380679612002.

5 червня, неділя

Вистава «Підкова на щастя»

Час: 12:00, 14:00

Адреса: вул. Д. Галицького, 1, Ляльковий театр.

Вартість: 60-100 грн.

Вистава-гра «Сонячне небо»

Час: 13:00.

Адреса: вул. Д. Галицького, 1, Ляльковий театр.

Вартість: 50 грн.

Вистава «Пустотливе жабеня»

Час: 12:00, 14:00.

Адреса: вул. Фредра, 6, театр «І люди і ляльки».

Вартість: 80 грн.