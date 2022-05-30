Куди піти на день захисту дітей у Львові
Афіша подій на 1-5 червняАнна Журба, 0
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У Львові до дня захисту дітей, який відзначають у світі 1 червня, Львівський туристичний офіс разом із партнерами зібрав програму заходів для дітей. Вона включає різноманітний набір майстер-класів, квестів, ігор, екскурсій, театральних вистав, виставок – як у Львові, так і за містом, повідомляє прес-служба ЛМР.
Діти зможуть спостерігати за птахами у парку, досліджувати Львів з екскурсоводом чи в команді, створювати витинанки чи гончарні вироби, завітати в театр чи музей, у ведмежий притулок або каретний двір, спекти великий пряник або приготувати шоколадну цукерку. Окрема програма під назвою «Літня пригода у Львові» передбачена для дітей, що вимушено переїхали до Львова.
Події, які триватимуть кілька днів
Благодійна виставка-продаж «Діти для дітей»
Протягом кількох тижнів викладачі Школи мистецтв вільних та небайдужих відвідували місцеві прихистки та влаштовували для дітей безплатні дизайнерські майстер-класи. Кошти, отримані з продажу робіт, будуть спрямовані на підтримку сім’ї з Донеччини, що постраждала під час ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську.
Дата: 1-3 червня.
Час: відкриття 1 червня о 10:00.
Адреса: PM Gallery, вул. Коперника, 17.
Вистава «Як нотки пісеньку складали»
Дата: 1, 4 червня.
Час: 11:00.
Адреса: вул. Д. Галицького, 1, Ляльковий театр.
Вартість: 150 грн.
Вистава «Шапочка. Червона»
Дата: 1, 4 червня.
Час: 12:00, 14:00.
Адреса: вул. Д. Галицького, 1, Ляльковий театр.
Вартість: 60-100 грн.
Електричне шоу від Музею науки та інновацій
Дата: 1-2 червня.
Час: 13:00.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 7.
Ведмежий притулок «Домажир»
Творчі майстер-класи, пізнавальні квести, ігри на території притулку, екскурсії та аквагрим.
Дата: 3-4 червня.
Адреса: с. Жорниська, вул. Ведмежий край, 1.
Реєстрація: за попереднім записом 0675093058.
1 червня, середа
Ретро-гараж
Час: 10:00.
Адреса: вул. Вітовського, 57.
Вартість: 50 грн – квиток, 20 грн – пільговий квиток (учні, студенти, пенсіонери), 100 грн – екскурсійний квиток.
Екскурсія «Львів очима дітей»
Час: 10:00.
Адреса: пл. Ринок, біля входу в Ратушу.
Вартість: 150 грн з особи.
Реєстрація: Роксолана Дебрянська, екскурсовод, 0685009152.
Майстер-класи з малюнку на склі та з ткацтва
Час: 11:00-13:00.
Адреса: м. Винники, вул. Івасюка, 5 (Історико-краєзнавчий музей).
Майстер-клас у Майстерні шоколаду
Безкоштовні шоколадні майстер-класи для дітей вимушених переселенців (5-12 років). Крім того, 1 червня в кожній Майстерні шоколаду у Львові будуть пригощати шоколадною цукеркою всіх дітей, які завітають в гості.
Час: 11:00, 13:00, 15:00.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 5.
Реєстрація: на 11:00, 13:00, 15:00.
Мистецька арт-терапія «Діти наші – майбутнє України»
Час: 11:00
Адреса: вул. Нижанківського, 20, тераса ресторану Valentino.
Зоопарк «Лімпопо»
Концерт за участі аніматорів та ведучих, безкоштовне морозиво та призи дітям.
Час: 12:00-14:00.
Адреса: с. Меденичі, Львівська обл.
Вартість: 50 грн для дітей.
Пізнавально-виховна екскурсія «Пізнай свій край»
Час: 11:00, 13:00.
Адреса: вул. Театральна, 26, Музей вишиваних ікон отця доктора Дмитра Блажейовського.
Закрита екскурсія «Літня пригода у Львові» для дітей внутрішніх переселенців
Час: 12:00
Адреса: зустріч біля «Сенсотеки», вул. Самчука, 22.
Безкоштовна екскурсія підземеллями Львова
Час: 12:00.
Адреса: пл. Ринок.
Реєстрація: Гануляк Олександра Михайлівна, екскурсовод, 0973857051.
Розмальовування футболок та випікання великого пряника
Час: 13:00.
Адреса: Краківська, 14, Майстерня пряників.
Шевченківський гай
Майстер-класи з українських традиційних ремесел: вибійки, гончарства, соломоплетіння, малюнку на склі, народної ляльки.
Час: 13:00-16:00.
Адреса: вул. Чернеча Гора, 1.
Вартість: 70 грн дорослий, 50 грн пільговий квиток.
Безкоштовна екскурсія-квест «Леви Львова»
Час: 14:00.
Адреса: пл. Ринок.
Реєстрація: Гануляк Олександра Михайлівна, екскурсовод, 0973857051.
Відкриття літньої школи Дитячих клубів Львова
Майстер-класи, ігри, анімації, фейс-арт та багато іншого.
Час: 15:00-17:00.
Адреси:
- Личаківський район – площа поруч з Пороховою вежею;
- Галицький район – альтанка-ротонда у парку ім. І. Франка;
- Шевченківський район – площа перед Шевченківською районною адміністрацією, вул. Липинського, 11;
- Сихівський район – площа перед Центром Довженка, просп. Червоної Калини, 81;
- Залізничний район – сквер Івана Сірка, вул. Роксоляни, 35;
- Франківський район – дитячий клуб «Берегиня», вул. Граб’янки, 13.
Майстерня карамелі
Акція на популярну продукцію 1+1=3, всі льодяники і карамель дой-пак 100 г.
Адреса: вул. Краківська, 18.
Львівська свічкова мануфактура
Святкова вікторина для дітей з гарантованими подарунками, а для батьків додаткова знижка 20% на арома-пастилки.
Адреса: пл. Музейна, 1.
Музей «Львів Стародавній»
Адреса: вул. Краківська, 21.
Час: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – квест-екскурсія зі щуриком Музейком.
Час: 15:00, 17:00 – квест-екскурсія «Таємниця Львівського Ключника».
Вартість: 1 грн – вхідний квиток для дітей, 80 грн за екскурсію.
Каретний двір
Знайомство з торійською породою коней. Виставка карет та кінної амуніції, можливість покататися на коні за додаткову оплату та для найменших відвідувачів – на поні.
Час: 16:30-18:00.
Адреса: вул. Винниця, 43.
Екскурсія «Львів підземний та підхмарний»
Екскурсія по підземеллю єзуїтів, а також споглядання панорами міста з висоти.
Час: 17:00.
Адреса: просп. Свободи, 28, пам’ятник Шевченку.
Вартість: вхідний квиток 30/10 грн, екскурсія – добровільний внесок.
Реєстрація: Ольга Сапріянчук, екскурсовод, 0972254318, 0956325833.
Океанаріум
На відвідування для дітей та батьків знижка 10%. Вартість різних категорій квитків – за посиланням.
Час: 17:30 – годування акул.
Адреса: просп. Шевченка, 8.
«Видавництво Старого Лева»
Благодійна акція: 50% від суми виторгу у цей день у книгарнях та інтернет-магазині Старого Лева буде перераховано на благодійну закупівлю книг для дітей, які буде надіслано у пункти поселення українських біженців за кордоном.
Адреса: вул. Старознесенська, 24-26; вул. Галицька, 17; вул. Краківська, 3; вул. Личаківська, 22; вул. Бандери, 33.
Безкоштовна екскурсія чудо-бусом для дітей
Час: 11:00-17:00.
Адреса: пл. Ринок, 1.
Вартість: дитина + дорослий – 150 грн.
«Планета мрій»
Квест, майстер-клас від барменів, банси з аніматорами, майстер-клас декорування морозива, лотерея-розіграш подарунків від партнерів та закладу, бульбашкова дискотека.
Час: 13:00-18:00.
Адреса: вул. Газова, 30а.
Благодійний захід у Bank Hotel
Творчі майстер-класи з витинанки від Христини Бали, з малювання і не тільки. Благодійний аукціон з лотами: унікальна авторська витинанка, ексклюзивна хустина від LADI DI ATELIER, мистецькі роботи.
Час: 18:00.
Адреса: Bank Hotel.
Вартість: 1000 грн – дорослий, 500 грн – дитячий.
3 червня, п'ятниця
Вистава «Хто сказав “няв”»
Час: 12:00.
Адреса: вул. Фредра, 6, театр «І люди і ляльки».
Вартість: 60 грн.
Комедія «Коза Дереза»
Час: 15:00.
Адреса: Гнатюка, 11, Перший театр.
Вартість: 70-85 грн.
Екскурсія «Відновлення духовного світу дитини»
Дата: 3 червня.
Час: 15:00.
Адреса: вул. Театральна, 26, Музей вишиваних ікон отця доктора Дмитра Блажейовського.
4 червня, субота
Квест для дітей «Як риба в місті» від Музею міста
Час: 12:00-15:00.
Адреса: пл. Ринок, 1 (поруч з фонтаном «Нептун»).
Реєстрація: за посиланням.
Вистава «У зайчика була хатка»
Час: 12:00.
Адреса: вул. Фредра, 6, театр «І люди і ляльки».
Вартість: 60 грн.
Костюмована екскурсія-квест для дітей «Найвеселіші, найбагатші, найхитріші!»
Час: 12:00.
Адреса: пл. Ринок, зустріч біля входу до Ратуші.
Вартість: 100 грн.
Реєстрація: Ігор Бараняк, екскурсовод, +380679612002.
5 червня, неділя
Вистава «Підкова на щастя»
Час: 12:00, 14:00
Адреса: вул. Д. Галицького, 1, Ляльковий театр.
Вартість: 60-100 грн.
Вистава-гра «Сонячне небо»
Час: 13:00.
Адреса: вул. Д. Галицького, 1, Ляльковий театр.
Вартість: 50 грн.
Вистава «Пустотливе жабеня»
Час: 12:00, 14:00.
Адреса: вул. Фредра, 6, театр «І люди і ляльки».
Вартість: 80 грн.