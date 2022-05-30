Художники розмальовують уламки збитих ракет, щоб зібрати гроші на ЗСУ

Львівські художники розписують малюнками уламки російських ракет, які збило ППО на Львівщині. Один з таких розмальованих уламків розіграє під час онлайн-лотереї волонтерка Тетяна Турчина, решту планують продати на благодійних аукціонах.

Як розповіла ZAXID.NET Тетяна Турчина, загалом художниці Ольга Цибуля, Ангеліна Андрусишин, Ольга Лементарчук, Руслана Гаган уже розмалювали 10 уламків ракет, збитих на Львівщині 26 березня і 3 травня. Один з них розіграють під час онлайн-лотереї.

«Наші американські друзі, які активно допомагають Україні, побачили на Ebay, як продавали брелок з уламком російського збитого літака і запропонували щось таке зробити тут [у Львові]. Літаків у нас немає, але ми вирішили знайти те, що є тут – уламки ракет. А вже пізніше до нас долучилися волонтери зі сходу, які теж допомогли. Уламки самі по собі нецікаві, хотілося зробити їх вартісними і такими, щоб їх захотілося поставити вдома», – розповідає про ідею розписів уламків ракет Тетяна Турчина.

Один розмальований уламок ракети розіграють під час онлайн-лотереї у середу, 1 червня, о 20:30. Щоб взяти участь у розіграші, необхідно надіслати 100 грн або більше на цю картку 4149 6090 0851 5902 та скинути скріншот переказу у коментарі під дописом Тетяни Турчиної. За кожні 100 грн людина отримає номер і потім за допомогою програми Random Тетяна визначить переможця. Якщо людина скидає більшу суму, то отримує більше таких номерів: за 200 грн – два номери, за 300 грн – три номери і т.д.

Переможець онлайн-лотереї зможе обрати будь-який з розмальованих уламків ракет

За словами Тетяни Турчиної, ще один розмальований уламок отримає людина, яка відправить найбільше суму пожертви. Обидва переможці зможуть обрати уламок, який їм найбільш подобається.

Ще декілька розмальованих уламків ракет продадуть на благодійних аукціонах в Європі. Усі вилучені від розіграшу та продажу ракетних уламків гроші витратять на закупівлю амуніції, приладів та харчування для ЗСУ.