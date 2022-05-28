Державний концерн «Укроборонпром» передав іменну ручку Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена новому власнику, який придбав її на благодійному аукціоні за 600 тис. грн. Ця ручка схожа на ту, якою Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

«Сьогодні ми передали іменну ручку Джо Байдена переможцю благодійного аукціону, організованого Прозорро.Продажі спільно з “Укроборонпромом”», – повідомив оборонний концерн у суботу, 28 травня.

Покупець придбав лот за 600 тис. грн. Ці кошти будуть використані на закупівлю пікапів для новоствореного 47-го батальйону Збройних сил України під командуванням Івана Шаламаги і Валерія Маркуса.

Водночас в «Укроборонпромі» не повідомили повну інформацію про покупця, оскільки він попросив не робити досягнення з його вчинку. Там лише зазначили, що покупця ручки звуть Олександр, він є одним із учасників благодійної ініціативи заради підтримки українських волонтерських організацій і рухів. Олександр з колегами опікується питаннями підтримки ЗСУ та українців, які через війну опинились у скрутному становищі.

Зазначимо, що стартова ціна іменної ручки Байдена становила 30 тис. грн.