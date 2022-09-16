Щороку в Центрі проводять 10-15 схожих оперативних втручань

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно прооперували 18-річну пацієнтку з Львівщини з деформованою грудною кліткою, що серйозно дошкуляла дівчині. Коригувальну пластину встановили через два невеликі розрізи на грудній клітці під контролем відеокамери.

Це була вроджена вада. Але якщо при народженні вона була ледь помітна, то під час активного росту почала прогресувати і спричинила психологічний дискомфорт. Випускниця школи багато часу витрачала на реабілітацію, без якої почувалася погано: боліли м’язи, з’являлася задишка. Врешті-решт дівчина зважилася на корекційну операцію і родина її підтримала, повідомили в лікарні.

За словами лікарів, зазвичай вроджена патологія, яка полягає у деформуванні хрящів, які з’єднують ребра з грудиною, і призводить до утворення западини на передній поверхні грудної клітки.

У більшості випадків, у 9 з 10, діагностують лійкоподібну деформацію, в одного пацієнта – килевидну. Хвороба стрімко прогресує у період росту кісткової тканини – у молодшому шкільному віці і пубертатному періоді. Діти з деформацією грудної клітки зазвичай частіше хворіють на респіраторні захворювання, які ускладнюються пневмоніями.

Лікарі кажуть, що залежно від ступеню деформації, хвороба може бути суто косметичним недоліком (1-3 ступені) або ж важкою патологією, коли порушується робота серця, з’являються судинні, дихальні проблеми. Без лікування зростає ризик розвитку легеневої та серцевої недостатності, які після 40 років важко піддаються терапії.

«Щороку у Центрі проводимо близько 10-15 подібних операцій. Більшість оперативних втручань припадає на вік 12-14 років, коли у дітей виникають психологічні наслідки патології», – повідомив завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, дитячий хірург Центру Андрій Кузик.

Дитячі хірурги операції з корекції грудної клітки проводять мініінвазивно з торакоскопічним контролем: коригувальну пластину (скобу) встановлюють через два невеликі розрізи на грудній клітці під контролем відеокамери, яку вводять у плевральну порожнину. Такий метод дає гарний косметичний результат і є малотравматичний.

Після операції 18-річна пацієнтка почувається добре, самостійно встає, ходить і задоволена тим, що наважилася на оперативне втручання.