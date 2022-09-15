Трирічний Іванко мріє якнайшвидше покататися на самокаті

У львівській лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) нейрохірурги оперують дітей з ДЦП за сучасною методикою, яку розробив у США доктор TAE SUNG PARK. Ці оперативні втручання дають дітям шанс на поліпшення якості життя, а також показують швидкі результати – спастика зменшується одразу після операції.

Нещодавно тут прооперували трирічного хлопчика Івана, у якого діагностували дитячий церебральний параліч (ДЦП). Через постійне напруження м’язів та нездатність контролювати рухи у кінцівках, хлопчик міг ходити лише з перехрещеними ногами в ходунках або тримаючись за руку маму. Та нейрохірургічна операція змінила життя маленького пацієнта –дитина вже робить перші кроки, стоячи на рівних ногах.

«Селективна дорзальна різотомія або SDR – шанс для таких, як Іван. Під час втручання хірурги пересікають патологічні чутливі нерви спинного мозку, зберігаючи при цьому функцію рухів та тазових органів. І все через мініатюрний мінідоступ у чотири сантиметри. Це дозволяє зменшити спастику у нижніх кінцівках, а також на 70-80% знижує потребу у коригуючих ортопедичних операціях, яких часто потребують діти у таких випадках», – повідомили в лікарні.

Таку сучасну методику у США розробив доктор TAE SUNG PARK. Львівські нейрохірурги – одні з небагатьох в Україні, хто вперше перейняли її та активно впроваджують. Завідувач нейрохірургічного відділення Михайло Ловга разом із командою нейрофізіологів на чолі з Павлюк Марією провели уже близько 20 таких хірургічних втручань. Успіх такої операції, кажуть у лікарні, саме в командній роботі - від етапів визначення критеріїв до операції, протягом усього періоду лікування, аж до виписки пацієнта.

Побачити всі успіхи Івана лікарі очікують після другого курсу реабілітації. Та вже після операції хлопчику стало значно краще: він сидить, стає на повну стопу та не перехрещує ноги при ходьбі. Є покращення й у рухах рук.

Маленький Іван мріє про зелений самокат. Мама хлопчика вірить, що його мрія дійсниться і він зможе на ньому покататися.