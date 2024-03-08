Таку операцію у лікарні св. Луки робили вперше і вона пройгла успішно

Хірурги львівської лікарні св. Луки вперше провели пацієнту з великою аневризмою біфуркаційне стентування черевної аорти не відкритим способом, а через два міні-доступи у стегнових артеріях. Пацієнта на третій день після операції виписали з лікарні.

64-річний пацієнт Павло Перепечаєв приїхав до Львова з міста Вараш Рівненської області. Чоловік з юності страждає на раптове підвищенння тиску. У 20 років у нього не раз виникав гіпертонічний криз, коли показники тиску були 220/180. З віком недуга турбувала його все частіше і стала хронічною. Чоловік мусив щодня вимірювати тиск, приймати ліки та часто звертатися до лікаря, повідомили у лікарні.

Півроку тому до звичних симптомів додалися ще й постійна задуха та біль у спині, Місцеві медики виявили у пацієнта значне порушення кровотоку в аорті черевного відділу і порадили негайно звернутися до лікарів, які займаються такими патологіями. Чоловік вирішив їхати до Львова, в лікарню св. Луки.

У медзакладі чоловіка дообстежили і діагностували у нього аневризму аорти черевного відділу. Тобто, локальне розширення найбільшої артеріальної судини. В здорової людини діаметр аорти становить 3 см, а у пацієнта був аж 12 см. Аневризма будь-якої миті могла розірватися, що могло призвести до смерті пацієнта.

Врятувати чоловіка могла невідкладна операція.Судинні хірурги вирішили оперувати пацієнта ендоваскулярно – через два міні-доступи у стегнових артеріях і провести біфуркаційне протезування, тобто імплантацію «розгалуженої» стент-системи.

«Цю методику, яка належить до високотехнологічної медичної допомоги, застосовують при складних судинних ураженнях в місцях роздвоєння кров'яного русла. Та оскільки біфуркаційне протезування є надто дороговартісним для медичної системи, то застосовують його нечасто. Інтервенційні хірурги лікарні св. Луки виконували таку операцію вперше і вона минула успішно», – кажуть у лікарні.

Оскільки оперативне втручання для пацієнта було малотравматичне, його вже на третій день після операції виписали з лікарні.