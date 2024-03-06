Операція тривала близько трьох годин і пройшла успішно

Хірургам львівської лікарні св. Миколая довелося терміново оперувати 15-річного мешканця Одеси, в якого на шиї виникла пухлина, розміром як груша. Новоутвір тиснув на трахею, життєво важливі судини та нерви і міг будь-якої миті спричинити зупинку дихання або інсульт. Врятувати хлопця могла лише операція, але вона була дуже ризикована.

Пацієнт Артем приїхав з Одеси. Коли розпочалася велика війна, хлопець з родиною виїхав за кордон. Батьки хотіли врятувати сина від ракетних атак, але там почалися проблеми зі здоров’ям. Якось підліток помітив у себе на шиї припухлість. З часом вона збільшилася до розміру невеличкого курячого яйця. Іноземні спеціалісти зробили УЗД і сказали, що це може бути пухлина, повідомили у лікарні.

Родина повернулася до Одеси, де Артему провели дообстеження, зробили МРТ і КТ та підтвердили підозри іноземних колег. Це справді була пухлина – попередньо доброякісна. Та вона була розташована у ділянці шиї, де проходять нерви та судини, що забезпечують дихання та кровообіг у мозку. Видаляти таку пухлину – великий ризик. Водночас без операції хлопець міг померти, бо пухлина вже тиснула на трахею, життєво важливі судини та нерви і могла спричинити зупинку дихання або ж інсульт. Батьки зважили всі ризики і вирішили довіритися львівським хірургам.

«Пухлина в Артема була в межах судинно-нервового пучка: його утворюють сонна артерія, внутрішня яремна вена і блукаючий нерв. Також – шийне та нервове сплетення. Якщо під час операції зачепити будь-що із цього, виникнуть серйозні ускладнення і дитина може загинути»,– каже медичний директор лікарні, хірург Олександр Калінчук.

За словами лікарів, на момент передопераційного обстеження новоутвір був вже розміром з грушу та відчутно стискав дихальні шляхи. Діаметр трахеї юнака звузився аж в чотири рази – до 6 мм, тоді як норма - від 1,6 см до 2,5. Без термінового втручання пухлина могла просто задушити Артема.

Біопсія, яку зробили пацієнту, підтвердила, що пухлина – доброякісна. Тоді хірурги взяли хлопця в операційну. Аби не пошкодити судини та зберегти життєво важливі нерви, Артема оперували під мікроскопом. Хірурги задіяли і спеціальні ультразвукові ножиці, які самостійно підбирають необхідну температуру нагріву тканин та мінімізують крововтрату.

Операція тривала близько трьох годин і пройшла успішно. Дитячим хірургам вдалося повністю видалити пухлину і не зачепити жодних життєво важливих судин і нервів. Артем після операції вже повернувся додому, в Одесу.