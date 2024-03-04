Ілля з хірургами Девідом Лоу і Христиною Пограничною

Хірурги центру дитячої медицини (лікарні «Охматдит») спільно з американськими колегами сформували 11-річному хлопцю з Хмельниччини нове піднебіння з клаптя, взятого з його щоки. Воно надалі ростиме разом з хлопцем.

Ілля, якому зараз 11 років, народився з цілим комплексом проблем: геміфаціальною мікросомією (одностороння аномалія голови, яка виникає через різні вади розвитку), деформацією кісток обличчя, м’язів, значною зміною анатомії ротоглотки, відсутністю піднебіння і складним варіантом синдрому Пʼєра Робена (вроджена вада розвитку, яка поєднується з розщілиною піднебіння).

Хлопчика прооперували львівські спеціалісти спільно з американським хірургом

«Дітей із цією хворобою можна легко впізнати: у них є три ознаки - розщілина піднебіння, недорозвинута нижня щелепа і часто западає язик. У хлопця постраждали не тільки кістки обличчя, але й вуха і зубощелепна система», – повідомили у Центрі.

У дитинтстві батьки Іллі зверталися до лікарів у Києві та Львові, але тоді дитині не змогли допомогти. Хлопчика намагалися оперувати у Росії, але встановлення компресійно-дистракційних апаратів не тільки не допомогло виправити проблему, лише погіршило ситуацію.

Мама хлопчика не переставала шукати рішення і коли дізналася, що до Львова приїжджають провідні спеціалісти зі США – дитячі щелепно-лицеві і пластичні хірурги з Children’s Hospital of Philadelphia, то приїхала з сином до львівського «Охматдиту».

Львівські лікарі спільно з американськими колегами оглянули хлопчика і склали план оперативного втручання для Іллі.

До операційної команди увійшли американський хірург Девід Лоу і львівські спеціалісти Роман Огоновський, Христина Погранична і анестезіолог Володимир Міщук. Хірурги вирішили сформувати дитині піднебіння з власних тканин пацієнта, а саме з його щоки. Їм вдалося відновити анатомію. З клаптя зі щоки вони сформували повноцінне піднебіння, яке надалі ростиме разом з хлопцем. Лікарі працювали, по суті, ювелірно і використали кожен міліметр тканин щоки.

Після операції все добре прижилося. Далі на хлопця чекає реабілітація і звикання до нових нормальних умов, йому стане легше дихати, їсти , а також має поліпшитися мова.