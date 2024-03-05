Магніти, які дістали зі шлунка дитини

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру дістали зі шлунка 7-річної дівчинки з Миколаївщини два магніти. За словами лікарів, дитині пощастило, бо магніти були склеєні між собою й так потрапили у шлунок. Інакше могли б накоїти неабиякої біди.

Дівчинка сама зізналася мамі, що проковтнула магніти. Батьки звернулися по допомогу у районну лікарню Миколаєва, що на Львівщині. Там дитині зробили рентгенографію і скерували до Львова. У Центрі дівчинці провели додаткові обстеження, щоб визначити точне розташування стороннього тіла, та дізнатись, чи не виникли ускладнення, повідомили у Центрі.

Лікар-ендоскопіст Олег Кочеркевич переконаний, що дитині певним чином пощастило: магніти були склеєні між собою й одним конгломератом впали у шлунок.

«Магніти були великого діаметру. Під їхньою вагою шлунок опустився до рівня тазових кісток. Тому спочатку візуально вони локалізувались у кишківнику. Проте ми провели пацієнтці додаткове рентгендослідження у лежачому положенні, і зрозуміли, що сторонні тіла ще у шлунку, тож можна видалити їх ендоскопічно»,– каже лікар.

Такі випадки трапляються доволі часто і медики видаляють із шлунково-кишкового тракту різні сторонні предмети. Трапляються випадки, коли стороннє тіло виявляють у дихальних шляхах. Така локалізація може загрожувати життю та мати більше ускладнень.

У гастроенетрологиня Віти Волощук це вже третій випадок цього року, коли діти проковтнули сторонні тіла, і у двох випадках саме магніти. Це дуже небезпечно, бо магніти у шлунково-кишковому тракті можуть притягуватися і ушкодити стінки кишківника. Нещодавно лікарі столиці дістали з кишківника дитини 20 магнітів. Деякі з них у травному тракті зчепилися між собою і утворили п’ять отворів.

Лікарка Віта Волощук нагадує батькам, що малі діти пізнають світ на дотик і смак, тож все пхають до рота. Сторонні предмети найчастіше ковтають діти віком від 6 місяців до трьох років. Старші діти та підлітки можуть проковтувати предмети навмисно, щоб привернути до себе увагу.