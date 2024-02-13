Не всі магніти вдалося дістати ендоскопічно, тож дитину довелося оперувати

Хірурги столичного «Охматдиту» врятували 12-річного хлопця, який проковтнув 20 магнітів від конструктора. Магніти потрапили у різні частини шлунково-кишкового тракту і з’єдналися між собою, що становило велику загрозу для дитини. Хлопця довелося оперувати.

Коли до спеціалістів лікарні звернулися батьки дитини зі скаргою на біль у животі, їх після збору анемнезу скерували на обстеження. На рентген-знімку спеціалісти побачили у травному тракті сторонні тіла, у яких впізнали магнітний конструктор. 20 магнітів знаходились у різних частинах шлунково-кишкового тракту, проте були зʼєднані між собою, повідомили в лікарні.

Магніти були у різних частинах шлункового-кишкового тракту і зчепилися між собою

Консиліум лікарів вирішив провести невідкладне оперативне втручання, бо кожна година очікування могла погіршити стан пацієнта. Адже ці магніти притягувалися один до одного і защемлювали тканин. Це могло призвести до виникнення зони некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкові непрохідності тощо.

Спершу за порятунок хлопчика взялася команда спеціалістів відділення ендоскопії. Вони дослідили слизові оболонки стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки (езофагогастродуоденоскопія) і виявили магніти, що були зчеплені між собою. Медикам вдалося захопити перший магніт і витягнути його разом із ланцюжком з 18 елементів конструктора.

Це магніти. які хірурги витягнули з травного тракту хлопця

Утім, один магніт залишився й спеціалісти не мали змоги видалити його ендоскопічно. Довелося хлопчика оперувати. Хірурги зробили лапаротомію і ретельну ревізію органів черевної порожнини, під час якої виявили п’ять перфоративних отворів та останній 20 елемент конструктора. Всі отвори вони закрили, а магніт видалили.

Хлопчика врятували. Зараз він проходить післяоперцаіне лікування і реабілітацію.