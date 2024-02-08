Любомира вже виписали з лікарні додому

Хірурги Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 8-річного хлопчина з Брюхович Львівської області, який півтора року жив з хвойною гілочкою у бронхах. Причину постійних захворювань дитини вдалося встановити не відразу. Підозрювали навіть туберкульозну пневмонію.

Улітку 2022-го року, повідомили у Центрі, у хлопчика почала боліти спина і піднялася температура. Місцева лікарка скерувала дитину до однієї із лікарень Львова. Там зробили обстеження та поставили діагноз: правостороння пневмонія. Хлопчика пролікували антибіотиками та виписали додому. За деякий час симптоми повторилися. Хлопчик навіть кашляв кров'ю. «Швидка» доставила Любомира до одного із львівських шпиталів. Лікарі знову поставили діагноз: правостороння пневмонія. За кілька місяців усе повторилося із ідентичними симптомами.

Через цю невелику хвойну гілочку довелося чимало пережити і хлопчику. і мамі

Мама хлопчика неабияк стривожилася, адже захворювання постійно рецидувувало. Найбільше її лякала постійна кровотеча під час кашлю.

«Що я тільки не думала. Після останньої виписки із лікарні нам сказали, що це туберкульозна пневмонія. Ми здавали усі можливі аналізи, робили усі обстеження. Обходили усіх лікарів, але ніхто не міг встановити причину. Дехто казав, що це може проблема із судинами. Ми ходили, навіть, до гематолога», – розповіла мама хлопчика.

Пошуки лікарів, які можуть допомогти сину, привели жінку до «Охматдиту». У лікарні Любомиру зробили бронхоскопію, під час якої виявили у бронхах стороннє тіло – маленьку хвойну гілочку, яка і була причиною всіх симптомів.

Торакальний хірург Олег Ленів, хірург Роман Ковальський та анестезіолог Віра Приймакова гілочку з бронхів успішно видалили. Хлопчика з лікарні вже виписали додому.