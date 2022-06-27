На щастя, пухлина виявилася доброякісною

У львівській лікарні св. Луки (колишня 8-ма міська клінічна лікарня) прооперували 29-річну мешканку Луцька, якій невчасно діагностована пухлина наднирника створила багато проблем: викликала горманальні зміни, зміни голосу, ріст волосся на обличчі тощо. На щастя, львівським хірургам вдалося усунути проблему і у майбутньому жінка вдруге зможе стати мамою.

«29-річну пацієнтку тривалий час турбували гормональні зміни. Голос став грубшим, на обличчі почало рости волосся, а настрій стрибав як на "американських гірках". Лікар, до якого раніше зверталася Діана, призначив обстеження, однак вона знехтувала УЗД, а відтак – можливістю вчасно діагностувати пухлину», – повідомили у лікарні св. Луки.

Зволікання з обстеженням призвело до того, що невчасно діагностована пухлина почала перетворювати жінку на чоловіка.

Та через місяць, коли жінка почала впадати в депресію, вона таки вирішила повністю обстежитися і результат її приголомшив: у неї виявили пухлину наднирника. Саме вона була причиною гормонального збою в організмі жінки. Єдиний вихід – видалити новоутвір.

Луцькі лікарі, які обстежували і консультували жінку, порадили їхати до Львова, у лікарню св. Луки. Тут її прооперували. Операцію провели лапароскопічно, через невеликі розрізи-отвори. Операція тривала чотири години, бо пухлина була доволі велика – 15 см. Наднирник зберегти не вдалося.

На щастя, пухлина виявилася доброякісною. Зараз жінка проходить реабілітацію, почувається добре і як тільки гормони стабілізуються, вона зможе завагітніти і вдруге стати мамою.