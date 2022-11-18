Операція з видалення пухлини тривала чотири години

У львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» хірурги видалили 4-річному мешканцю Прикарпаття гігантську пухлину, діаметром понад 20 см. Вона притаїлася у черевному та заочеревинному просторі і щодня збільшувалася, повідомили в лікарні.

Мати хлопчика розповіла лікарям, що пухлина росла прямо на її очах. Син перестав нормально їсти і спати.

«Все почалося з того, що у Сашка збоку у животику появилася маленька гулька, потім щодня вона збільшувалася і ми почали бити на сполох. Дитина в той час погано вже їла, спала, була вередлива. Ми прийняли рішення терміново їхати до «Охматдиту», – повідомила мама хлопчика.

Пухлина виросла до гігантських розмірів буквально за лічені дні

У лікарні хлопчика дообстежили і терміново взяли в операційну, бо через великий об’єм живота, створювалася компресія на праву нирку, сечівник та кишечник.

До операційної бригади увійшли хірурги Богдан Мальований, Роман Стеник, Олег Содома, лікар УЗД Олеся Борова-Галай і анестезіолог Віра Приймакова.

«Під час 4-годинного оперативного втручання ми виявили багатокамерну лімфогемангіому, яку поетапно разом з колегами хірургами вдалося вилущити і забрати разом з оболонками», - повідомив медичний директор з хірургічної роботи лікарні Богдан Мальований.

За його словами, пухлина такого характеру. ймовірно, була вродженого генезу, яка повільно збільшувалася.

«Зараз син почувається дуже добре, у нього гарний настрій та апетит, а головне – немає гігантського живота», – ділиться мама маленького Олександра.