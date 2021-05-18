Через шість днів після операції пацієнта з Івано-Франківська виписали з лікарні додому

Львівські судинні хірурги успішно прооперували 40-річного мешканця Івано-Франківська Андрія П. з надзвичайно рідкісною пухлиною шиї. У нього діагностували відразу чотири хемодектоми. Такого випадку у практиці львівських судинних хірургів Львівської обласної клінічної лікарні за останні 50 років ще не було.

Як пояснив ZAXID.NET судинний хірург, професор Ігор Кобза, хемодектома зустрічається вкрай рідко: один випадок на 1,3 млн людей. Пухлина виникає на розгалужені сонних артерій, де є вузлик, так званий гломус. Це, здебільшого, доброякісна пухлина і вона виникає лише з одного боку. Тобто, одна пухлина з одного боку. Особливість пухлини, яку діагностували у іванофранківця Андрія у тому, що у нього діагностували подвійні хемодектоми з двох боків. Одна пухлина була невелика, а друга – гігантська.

«Радили їхати на операцію до Києва або до Львова. Я обрав Львів»

«За останні 50 років у відділенні судинної хірургії було понад 50 пацієнтів з хемодектомами. Спочатку такі пухлини діагностували вкрай рідко, а в останні роки виявляють дві-три на рік, бо до нас їдуть пацієнти не лише з Західної України, а з різних областей. Але випадку, щоб пухлини були з двох боків і при цьому подвійні, ще не було за всі роки існування відділення судинної хірургії (відділенню 51 рік). Це перший такий випадок не лише у Львові, а й в Західній Україні й в медичній літературі таких випадків описано небагато», – каже професор Ігор Кобза.

Андрій поняття не має, що могло спровокувати таку пухлину. Ніхто з батьків, дідусів-бабусь і навіть далеких родичів такою недугою не хворів. А ось йому з молодшим братом не пощастило. В обох в різний час діагностували хемодектому. У брата 11 років тому традиційну – одну і лише з одного боку. А в Андрія – подвійну з двох боків.

«Шість років тому раптово відчув пульсацію у вусі і що у мене за лівим вухом ніби корч схопив. Пішов до ЛОРа, мене обстежили, але нічого не виявили. Десь через півроку у мене почався кашель. Чим я тільки його не лікував, не допомагало. Згодом я пішов на консультацію до ще одного ЛОРа. Лікарка ретельно обстежила мене, по своїй спеціальності жодних відхилень не знайшла, але помітила пухлини в сонних артеріях. І порадила їхати на операцію або до Києва, або до Львова. Я обрав Львів», – розповів ZAXID.NET Андрій.

І на УЗД, і на комп’ютерній томографії (КТ) було видно, що на розгалуженні сонних артерій зліва є невелика пухлина, тоді йде невелика перетяжка і далі є просто гігантська пухлина, що мала в діаметрі майже 10 см. Самої сонної артерії пацієнта не було видно. Скидалося на те, що пухлина її просто «з’ їла». Такі ж дві пухлини виявили і з правого боку, але вони були трішки менші за розмірами.

Судинні хірурги вирішили спершу видаляти пухлини з лівого боку, бо вони стискали внутрішню сонну артерію, яка поставляє кров до мозку. Окрім того, велика пухлина захопила нерви, які іннервують глотку, ідуть в під’язикову ділянку та інші. А це могло призвести до порушення ковтання, перекосити обличчя. Оскільки пухлина була у щелепній ділянці, то могла перетиснути пацієнтові і трахею.

Операція була надто ризикована. Передусім тим, що була велика ймовірність виникнення кровотечі.

Як пояснив Ігор Кобза,хемодектоми – це найбільш васкуляризовані пухлини. Найменший дотик до них викликає фонтан крові. Тому вони дуже небезпечні у плані виникнення кровотеч.

Оскільки ні на УЗД, ні на КТ сонної артерії не було видно, судинні хірурги були готові до того, то її доведеться протезувати.

Пухлина захопила внутрішню і зовнішню сонні артерії, тому був ризик, що під час операції доведеться перев’язати внутрішню сонну артерію, видалити ушкоджену частину і протезувати її. Але перев’язування артерії могло спровокувати інсульт. Рідних про це попередили.

Генетичний аналіз пацієнта відправлять до Німеччини, аби вберегти від хвороби його дітей

До складу операційної бригади, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли судинні хурірги Тарас Кобза, Юлія Мота, анестезіолог Роман Михайльчук, анестезистка Ольга Ганас і операційна медсестра Ольга Копитко.

Судинні хірурги майже три години відчищали сонну артерію від пухлин, виривали у них важливі нерви, щоб пацієнт міг нормально ковтати, вільно говорити, нормально дихати і нарешті позбутися набридливого кашлю.

Операція пройшла успішно. Обійшлося без протезування сонної артерії, без масивних кровотеч, без інсульту. У перший день після операції у пацієнта лише трішки змістився язик, бо під’язиковий нерв у прямому розумінні довелося виривати у пухлини. Але за пару днів язик практично став на місце.

У вівторок, 18 травня, через тиждень після операція, Андрія виписали додому. Він дуже швидко відійшов від операції, дуже задоволений результатом і приблизно через місяць планує знову приїхати до Львова, аби позбутися пухлин ще й з правого боку.

А судинні хірурги планують відправити генетичний аналіз Андрія та його брата, а також їхніх дітей у лабораторію клініки «Шаріте» в Німеччину, аби дізнатися, чи є у дітей схильність до виникнення таких пухлин. Якщо є, то тримати їх на контролі, щоб в разі потреби вчасно видалити.