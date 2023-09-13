Операція пройшла успішно, і хлопець готується до навчання у школі мистецтв

Дитячі хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру видалили 12-річному хлопчику з Ужгорода рідкісну доброякісну пухлину – гангліоневрому розміром 6 см. Пухлину забрали вчасно, бо згодом вона могла перетискати судини та нерви.

Масивний утвір у ділянці шиї у Вадима виявили випадково. Хлопець кашляв, традиційне лікування не допомагало, і батьки звернулися до лікарів. Під час огляду отоларинголог і виявив у горлі пухлину та порадив проконсультуватися зі спеціалістами Центру.

У Центрі хлопчику провели відповідні обстеження, зокрема біопсію, і діагностували гангліоневрому – рідкісну доброякісну пухлину нервової тканини, яка складається з елементів нервових вузлів (гангліїв), повідомили 13 вересня у Центрі.

Операція була складна і тривала сім годин. Утвір мав великі розміри, 6 см, нетипове розміщення і поширювався до основи черепа.

«У Вадима складний діагноз. Схожих випадків, коли гангліоневрома такої величини розташована у ділянці шиї, у медичній літературі описано небагато. За результатами обстежень ми спланували об’єм оперативного втручання. Дуже важливо було повністю видалити всю пухлину, бо у подальшому утвір міг завдати значних ускладнень, перетискати судини, нерви тощо», – повідомив дитячий хірург Центру Андрій Кузик.

За його словами, діагностика гангліоневром ускладнена тим, що відсутня характерна симптоматика. Симптоми можуть з'являтися тоді, коли утвір уже стискає певні органи чи нервові закінчення. Остаточний діагноз встановлюють за результатами гістологічного дослідження.

Післяопераційний період у Вадима проходить без ускладнень. Хлопець готується до навчання у школі мистецтв. Вступний іспит він успішно склав перед операцією.