І Остап, і дитячий хірург Андрій Кузик вірять, що у хлопця все буде добре

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі хірурги вперше виправили деформовану грудну клітку 16-річному мешканцю Львівщини мініінвазивним методом «магічної струни». Під час операції деформовану ділянку зафіксували спеціальними хірургічними нитками, які триматимуть грудну клітку у правильному положенні.

У 16-річного Остапа з Львівщини, повідомили в лікарні, був складний тип деформації грудної клітки з лійкоподібними і килевидними ділянками. Це створювало хлопцю певний дискомфорт.

«Чесно кажучи, трохи комплексував через свою ваду. Але друзі й батьки дуже мене підтримували, і завдяки їм я наважився на операцію», – зізнався Остап.

Грудна клітка в Остапа до операції

Спершу батьки хотіли прооперувати сина за кордоном. У березні минулого року вони виїхали до Португалії, але за сім місяців перебування там, їм не вдалося потрапити навіть на консультацію до лікаря. І вони повернулися в Україну й звернулися по допомогу до дитячих хірургів Центру.

Виправити деформацію грудної клітки можна було лише оперативним втручанням. Ваду хірургам вдалося усунути за новою методикою, яку у Центрі застосували вперше.

Результатом після операції хлопець дуже задоволений

«У ході втручання ми імплантували коригуючу пластину під грудну клітку, підшкірно провели тунель до реберних дуг, що виступають, і зі спеціальних ниток створили компресійну дугу, т. зв. «магічну струну», що притискатиме ребра і триматиме їх у правильному положенні. Це сучасна модифікація корейського хірурга H. J. Park мініінвазивної методики для лікування власне такого типу деформації грудної клітки», – повідомив завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, дитячий хірург Центру Андрій Кузик.

Операцію хірурги проводили під двобічним торакоскопічним контролем. Операція тривала близько двох годин і пройшла без ускладнень.

Остап, кажуть лікарі, ходитиме з пластиною і нитками 3-4 роки, а потім їх видалять. Хлопця уже виписали з лікарні.

За словами Андрія Кузика, щороку у Центрі проводять близько 10-15 подібних операцій. Корекційні втручання потрібні для покращення функції внутрішніх органів та усунення косметичного дефекту.