Дівчинку прооперували буквально за лічені хвилини після появи на світ

У львівській лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) вперше при народженні дитини окрім акушер-гінекологів були і дитячі хірурги. На світ через кесарів розтин з’явився хлопчик з вагою 2 кг, який мав складну вроджену ваду розвитку кишківника – гастрошизис. Маля вперше прооперували за методикою відомого хірурга Андреа Біанчі за лічені хвилини після появи на світ. Дуже важливо було поставити кишківник на місце, поки він ще не контактував з повітрям. І лікарям це вдалося.

Під час вагітності мама Ірина перебувала за кордоном, повідомили в лікарні, але народжувати вирішила в Україні. На плановому обстеженні діагности побачили у маляти вроджену ваду розвитку кишківника – гастрошизис, тобто, у нього кишківник був назовні. За життя маленького акушери-гінекологи і дитячі хірурги вирішили боролися разом.

Спершу команда пологового відділення із акушер-гінекологами Вальдемаром Надіжком та Лідією Борисовою провели кесарів розтин на 38 тижні вагітності. І щойно дитина народилася, її передали дитячим хірургам, які були у пологовому залі. У них вже все було готове до проведення оперативного втручання.

Поки анестезіологи готували дитину до операції, дитячий хірург Галина Курило та керівник Центру хірургії лікарні Андрій Дворакевич швидко оцінили стан кишківника і вирішили оперувати дитину за методикою відомого хірурга Андреа Біанчі. Таку операцію вони проводили вперше.

Відповідно до цієї методики хірурги обережно вклали петлі кишківника у черевну порожнину без розширення отвору і зашили черевну стінку.

«Суть цієї методики полягає у тому, що таку операцію можна зробити лише відразу після народження. За цією методикою ми прооперували дитину вперше, бо раніше такої можливості, щоб хірург був присутній у пологовому залі при народженні дитини у нас не було. Дуже важливо було поставити кишківник на місце, поки він ще не контактував з повітрям. Відкритий кишківник за кілька годин вкривається налетом і це вже зовсім інша операція», – каже Галина Курило.

У вівторок, 4 жовтня, її з реанімації планують перевести у відділення.

Зазвичай, операції за методикою хірурга Андреа Біанчі, як пояснила Галина Курило, проводять дітям, які важать 3 кг, ну хоч би 2,8 кг. Львівські дитячі хірурги прооперували за цією методикою недоношену дитину з вагою всього 2 кг. Це ноу-хау. Черевна порожнина у дітей з таким діагнозом і так є невелика, бо кишківник внутріутробно розвивається поза нею і вона не встигає розвинутися. А у дитини з малою вагою він просто крихітний і провести таке оперативне втручання архіскладно. Але великий досвід з порятунку дітей з різними вродженими вадами, який є у дитячих хірургів, дозволив їм успішно провести операцію.

Хлопчик, як повідомили лікарні, почувається добре. У вівторок, 4 жовтня, його з реанімації планують перевести у відділення.