Після операцій, кажуть лікарі, дитина не матиме обмежень у самообслуговуванні

Хірурги Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру зробили складну операцію дворічному хлопчику зі Самбірщини із вродженою косорукістю. Попереду маленького чекає ще декілька операцій, завдяки яким він не матиме обмежень у самообслуговуванні чи набутті потрібних соціальних навичок, повідомили в Центрі.

Вроджена променева косорукість – такий діагноз встановили малюку при народженні. У нього повністю відсутні променеві кістки і перші пальчики на обох руках, а решта пальчиків погано розвинені.

Попри це, Дмитрик вправно рухає руками та тримається за возик. А після проведеного хірургічного втручання зможе краще хапати іграшки та самостійно їсти.

Хірурги сформують малюку так звану «функціональну кисть»

«Зараз дитині провели централізацію лівої кисті, а через три-чотири місяці оперуватимемо праву. Загалом Дмитрика чекає ще щонайменше три операції, під час яких ми поступово виправлятимемо цю складну патологію», – повідомив завідувач хірургічного відділення Центру Богдан Романишин.

За словами хірурга, під час наступних реконструктивних втручань хірурги сформують малюку так звану «функціональну кисть» – розвернуть другий палець у позицію першого.

«Створення великого пальця – це один із важливих етапів лікування, адже перший палець виконує близько 50% функцій кисті, тобто, дає можливість людині хапати і утримувати предмети», – продовжує Богдан Романишин.

Патологія, яку виявили у хлопчика, є рідкісною, та за умови вчасного звернення до фахівців та розпочатого адекватного лікування, дитина не матиме обмежень у самообслуговуванні чи набутті потрібних соціальних навичок.